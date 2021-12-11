Росгвардия провела в Югре памятные мероприятия в ознаменование Дня героев Отечества

- Русский
В ХМАО – Югре военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии провели памятные патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества. Росгвардейцы навестили семьи бойцов войск правопорядка, погибших при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, облагородили места захоронения героев, а также присоединились к региональным акциям памяти.
В Ханты-Мансийске сотрудники ведомства побывали в гостях у председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяны Тихон – мамы бойца войск правопорядка, кавалера ордена Мужества Антона Тихона, погибшего при выполнении боевой задачи в 1999 году на Северном Кавказе.
В Сургуте сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН территориального управления Росгвардии навестили маму кавалера ордена Мужества Евгения Григорьева Татьяну Федоровну. 20-летний рядовой войск правопорядка пал смертью храбрых в январе 2000 года при проведении спецоперации в Чечне.
В Покачах росгвардейцы навестили маму кавалера ордена Мужества рядового Сергея Гиндосова Людмилу Георгиевну. Боец-правоохранитель погиб, отражая нападение боевиков также в январе 2000 года на Северном Кавказе.
В городе Советском росгвардейцы облагородили мемориальные комплексы и места захоронения военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В центре города представители Росгвардии очистили от снега бюст Героя Российской Федерации Александра Бузина, погибшего в 1996 году при выполнении специального задания в Чеченской Республике. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов.
Кроме этого росгвардейцы и их семьи стали участниками региональных патриотических акций «Окна Героев» и «Мечта Дениса». Два года назад родители воинов правопорядка, геройски погибших при исполнении служебного долга, стали инициаторами этих памятных проектов. Ежегодно в День героев Отечества участники акции украшают окна своих домов фотографиями павших бойцов, а рядом размещают рисунки снегирей, которых любил рисовать Антон Тихон, и новогодние гирлянды, которые мечтал увидеть Денис Кожевников, героически павший в перестрелке с бандитами у комендатуры в Гудермесе. К региональным акциям уже присоединились более 400 югорчан.
«В День героев Отечества мы отдаём дань уважения простым парням, совершившим мужественные поступки во имя своей Родины, ради спасения граждан страны, ради мира и процветания. Мы обязаны сделать все, чтобы память о героях навсегда оставалась в сердцах новых поколений», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре