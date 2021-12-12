Состоялось заседание круглого стола о совершенствовании деятельности по оказанию скорой медицинской помощи и реализации Стратегии развития санавиации Югры

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9 декабря под председательством вице-спикера Думы автономного округа Натальи Западновой прошло заседание круглого стола. Его тема – «О совершенствовании деятельности по оказанию скорой медицинской помощи (в том числе в части передачи транспортных услуг на аутсорсинг) и о реализации Стратегии развития санитарной авиации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В мероприятии приняли участие депутаты Думы Югры, представители органов власти и учреждений здравоохранения, руководители подразделений скорой медицинской помощи из различных территорий округа.
Об итогах работы службы скорой медицинской помощи (СМП) в автономном округе за 2020-2021 годы проинформировал заместитель директора Департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян. Он привел статистические данные, касающиеся данной сферы, рассказал о структуре службы, отметил, что в Югре функционирует Единый центр медицины катастроф с филиалами в Сургуте, Нягани, Нижневартовске, действуют 5 головных станций скорой медпомощи, 23 отделения СПМ в структуре районных больниц, 1 стационарное отделение на базе Сургутской окружной клинической больницы.
Важная роль отводится информатизации здравоохранения. А это не только высокоскоростной интернет, но и внедрение в практику работы медицинских бригад планшетов, аудиозапись телефонных звонков, централизация базы данных медицинской информационной сети, цифровизация документооборота, что позволяет максимально эффективно организовать процесс.
Особое внимание уделяется функционированию системы здравоохранения в условиях COVID-19. На территории региона для оказания специализированной помощи населению развернуто 19 инфекционных госпиталей, оборудованы 4 608 инфекционных коек и 30 объектов для изоляции граждан. Изменилась и схема работы СМП во время пандемии, что способствовало уменьшить нагрузку на приемные отделения инфекционных госпиталей в два раза. Для эвакуации граждан, находящихся в тяжелом состоянии, использовались наземный транспорт и санитарная авиация.
Вопросы реализации Стратегии развития санавиации и совершенствование деятельности по оказанию скорой медицинской помощи в Югре осветил директор окружного учреждения «Центр медицины катастроф» Василий Костин.
Цель Стратегии – развитие системы оказания СМП с использованием санитарной авиации в режиме 24/7 на основе единой службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф в трехуровневой системе оказания экстренной медпомощи.
Среди важнейших задач – создание единой региональной системы диспетчеризации СМП; четкая деятельность пяти медицинских зон оказания экстренной помощи в Нягани, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске, покрывающих всю территорию Югры; модернизация вертолетных площадок, созданных при медицинских организациях.
Отметим, что для доставки пациентов используются 5 вертолетов Ми-8, 1 самолет L-410. Кроме того, Василий Костин предложил использовать в качестве альтернативного вида транспорта суда на воздушной подушке.
Продолжил тему заместитель главного врача Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи Юнус Салманов. По его словам, в Югре действуют 23 станции и 5 отделений. Он сообщил, что в числе приоритетов – медицинское обслуживание коренных малочисленных народов Севера. Однако проблемами являются устойчивая связь и наличие оборудованных посадочных площадок для вертолетов, что требует оперативного решения.
Об опыте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части передачи транспортных услуг на аутсорсинг рассказал начальник Управления организации медицинской помощи окружного Департамента здравоохранения Александр Мошкин.
Он подробно остановился на истории развития государственно-частного партнерства, подчеркнув, что СМП служит фактором национальной безопасности. Оперативность ее работы зависит от многого, в том числе состояния автопарка. Выступающий проинформировал о разных механизмах функционирования СМП на территории региона, в том числе с использованием аутосорсинга.
Опытом работы в части передачи транспортных услуг на аутсорсинг поделился главный врач Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи Максим Смирнов. Он рассказал, что на балансе учреждения находятся 32 автомобиля, и это требует затрат, которые идут на приобретение запчастей, техобслуживание и ремонт транспорта, приобретение горюче-смазочных материалов. Аутсорсинг способствует оптимальному распределению средства, повышению качества предоставляемых услуг за счет конкуренции партнеров частного сектора.
В ходе заседания депутаты ознакомились с представленной информацией, приняли участие в прениях, где обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся создания в Югре единой амбулаторной карты, доставки отдельных категорий пациентов после прохождения лечения в отдаленные, труднодоступные территории по их месту жительства и другое.
Правительству Югры рекомендовано рассмотреть возможность продолжения работы по реализации Стратегии развития санитарной авиации в регионе; укрепления материально-технической базы службы путем строительства центральных подстанций с оперативно-диспетчерской службой, административно-хозяйственным корпусом, гаражом, что позволит привести в соответствии с современными требованиями зданий и сооружений; строительства «трассовых пунктов» станций СМП с целью сокращения смертности на дорогах в результате ДТП; обеспечения оборудованием и спутниковой связью посадочных площадок в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, предложено увеличить число станций СМП, оснащенных автоматизированными системами управления работой бригад (спутниковая навигация автотранспорта, автоматизированные системы приема и обработки вызовов). Также депутатами изложен еще ряд предложений.
В завершение работы круглого стола парламентарии поблагодарили медиков за качественное оказание услуг. По данным Центра управления регионом, вопросов по качеству оказания медицинских услуг нет.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа