Акция «Подари чудо детям»

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Нижневартовская станция скорой медицинской помощи в числе участников акции. «Получать подарки всегда приятно, а еще приятнее их дарить», - сотрудники станции скорой помощи Нижневартовска с готовностью откликнулись на призыв и присоединились к акции «Подари чудо детям».
В пункт сбора передали подарочные наборы для детей. Часть средств на закупку сладостей выделил профсоюз учреждения, часть средств собрали работники станции скорой помощи.
Возможность стать участником акции «Подари чудо детям» позволило реализовать каждому желающему стремление совершить добрый поступок. Очень верим, что этот маленький вклад в такое большое и доброе дело подарит далекому неизвестному ребенку радость и ощущение того, что чудеса случаются.