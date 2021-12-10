Югорчан отметили государственными наградами

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Губернатор Югры Наталья Комарова, 10 декабря, в день образования региона вручила государственные награды Российской Федерации, почетные звания автономного округа. Торжественная церемония состоялась в окружной столице в КТЦ «Югра-Классик» с подключениями студий в муниципалитетах. В этот день награды получили выдающиеся югорчане, внесшие весомый вклад в развитие нашего региона, среди них были и представители коренных малочисленных народов Севера.
– Поздравляю вас с днём образования автономного округа. По доброй традиции, в этот день, в преддверии дня Конституции Российской Федерации, мы чествуем наших земляков за их трудовые успехи, выдающиеся достижения, – обратилась к собравшимся Наталья Комарова.
Указом президента России за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден депутат Думы Югры, общественный деятель, писатель Еремей Айпин.
– Во многом благодаря усилиям Еремея Даниловича, возглавляемой им Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе автономного округа, в нашем регионе сформирована нормативно-правовая база развития коренных народов Югры, – отметила губернатор.
Выступая с ответным словом, Еремей Айпин сказал: «Дорогие югорчане! Мои избиратели и читатели, благодарю вас всех за эту награду, которой отмечен не только мой, но и ваш труд. Я чувствую себя в долгу перед читателями, ведь вы все являетесь героями моих произведений и о многих из вас я ещё не написал, но хотел бы написать… Я желаю нашим югорчанам физического здоровья, это обеспечивают наши медики, и здоровья духовного за которое отвечают деятели культуры, искусства и литератур».
Еремей Айпин был избран заместителем спикера окружной Думы в 2002 году и одновременно назначен на должность председателя Ассамблеи. Еремей Данилович является заслуженным деятелем культуры Югры, членом Союза писателей. Имеет награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, знак «За заслуги перед округом».
Затем высокую награду губернатор вручила Елене и Илье Мониным из Берёзовского района. Супруги были удостоены орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Многодетная мансийская семья Мониных живёт в маленькой деревне Кимкьясуй и воспитывает 8 детей. Глава семейства много лет трудится на местной электростанции электриком. Его супруга Елена является старостой деревни.
В этот день также чествовали заместителя председателя Думы Югры Наталью Западнову. Она была удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за активную законотворческую деятельность, за вклад в развитие социальной сферы Югры, за активное участие в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден электрогазосварщик акционерного общества «Берёзовогаз» Анатолий Лазаренко. Анатолий Александрович ушел из жизни 23 ноября этого года. Награда передана его сыну – Владиславу Лазаренко.
За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность знаком отличия «За благодеяние» награжден председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа «Преобразование» Станислав Кононенко. Станислав Петрович более 20-ти лет ведёт благотворительную и общественную деятельность по защите прав людей с инвалидностью. Его предложения по созданию карты доступности объектов социальной инфраструктуры внедрены в территориальную информационную систему Югры.
Постановлением Думы Югры за выдающиеся заслуги в развитии экономики, обеспечении благополучия и процветания, повышении роли и авторитета Югры в Российской Федерации и на международном уровне почётное звание «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» посмертно присвоено замещавшему должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадию Бухтину. Нагрудный знак и удостоверение почётного гражданина Югры был передан дочери Геннадия Федоровича – Марии Бухтиной.
За выдающиеся заслуги в общественной деятельности, повышении уровня жизни населения Югры почётное звание «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» посмертно присвоено председателю правления Ханты-Мансийской региональной организации общероссийской общественной организации «Российской союз ветеранов Афганистана» Виктору Заболотскому. Нагрудный знак и удостоверение почётного гражданина было передано вдове Виктора Владимировича – Любови Заболотской.
Постановлением губернатора Югры за значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа премия «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» присуждена депутату думы Югры Татьяне Гоголевой. Она много сделала для коренных народов Югры. Татьяна Гоголева стояла у истоков создания ассоциации «Спасение Югры» – одной из первых общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Была её первым президентом. После, работая в окружной Думе, а затем и в Государственной Думе принимала непосредственное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения, в том числе народов ханты, манси и лесных ненцев.
В ходе торжественной церемонии с подключением со студиями в муниципальных образованиях ордена, медали, звания и благодарности президента получил 31 югорчанин. Еще 24 жителя были отмечены региональными наградами. Среди них врачи общественные деятели, научные работники, представители нефтегазовой сферы, деятели культуры, спортсмены, учителя, родители.
– Дорогие земляки, Югра гордится вами! Ваше личные, профессиональные качества, достижения, неравнодушие позволили вам заслужить доверие и признание земляков и президента страны. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и новых побед!», – поздравила награжденных глава региона.
Людмила Теткина
Фото РИЦ "Югра", автор А. Краснов