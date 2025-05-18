В Югре появится первый в Сибири музей народного судостроения

Социальная доплата к пенсии в ряде регионов России со следующего года начнет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями Социального фонда, в том числе Отделением СФР по ХМАО – Югре. Такие изменения в закон о государственной социальной помощи утверждены в этом году.