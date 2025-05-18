В Югре появится первый в Сибири музей народного судостроения
В Нижневартовске планируют создать первый в Сибири музей, посвящённый народному судостроению. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Виктор Мыльников, передает ТАСС.
Главной достопримечательностью нового культурного пространства станет уникальный экспонат — кирьясская барка длиной 34 метра. Это единственное судно такого типа, обнаруженное в России. Аналоги известны лишь в единичных экземплярах в Европе. Специалисты Института материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Института археологии РАН (Москва) считают её уникальным археологическим и этнографическим памятником. Барка относится к барочно-ладейному типу судов и датируется концом XVIII — началом XIX века.
«Это будет первый в Сибири тематический музей, посвящённый народному судостроению. Планируется, что помимо кирьясской барки здесь будут экспонироваться различные археологические находки, связанные с историей народного судостроения в Обском бассейне. Так, в экспозиции тема традиционных судов будет раскрыта как традиционными музейными средствами через показ музейных предметов и археологических находок, так и с использованием мультимедиа и современных информационных технологий», — отметил Мыльников.
Сейчас носовая часть барки размещена в экспозиции Нижневартовского краеведческого музея. Судно находится в хорошем состоянии благодаря проведённой ранее пятилетней программе по его консервации. Для строительства нового музея уже выделен участок земли на пересечении улиц Ханты-Мансийская и Ленина. Исследования судна продолжаются — учёные рассматривают его как пример традиционных русских технологий судостроения и свидетельство истории освоения Сибири по водным путям.
«Специалистами создано полноразмерное 3D-изображение кирьясской барки на основе цифровой съемки, произведённой во время раскопок — оно позволяет увидеть судно целиком в том виде, в каком было раскрыто в 2015 году. Ролик демонстрируется на большом экране в экспозиции Нижневартовского краеведческого музея имени Т. Д. Шуваева. Кроме того, в дальнейшем планируется создание VR-копии судна», — добавил Мыльников.
Он также сообщил, что в целях популяризации находки планируется проводить научно-практическую конференцию раз в два года. Вдобавок к этому будет выпущен фотоальбом, посвящённый истории открытия и изучения барки, а также разработан конструктор, позволяющий собрать её уменьшенную модель. Проект реализуется в сотрудничестве с Арктическим музеем лодки из Североморска.
Кирьясская барка была обнаружена в 1997 году в районе протоки Кирьяс реки Обь в Нижневартовском районе. В 2015 году судно было поднято, разобрано на блоки и перевезено в Нижневартовск. По мнению исследователей, оно использовалось для транспортировки кирпича вверх по Оби — из Притоболья в Томск. В конечном итоге барка села на мель, получила повреждения, была разгружена и оставлена.