В Югре пройдёт Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся»
В Ханты-Мансийске в последние дни июля на базе Академии развития гражданского общества «Добрино» пройдёт Всероссийский молодёжный экологический форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся» платформы Росмолодёжь. Форумы.
Событие объединит более пятисот участников – экологических волонтёров, исследователей и молодых специалистов из всех регионов России. Подать заявку на участие можно на платформе Росмолодёжь.Форумы до 27 мая.
«Форум «Арктика. Лёд тронулся» традиционно знакомит молодёжь с потенциалом Севера. В 2024 году он объединил в Архангельске 450 участников из 80 регионов России и зарубежных стран.
Молодёжь выработала проекты, направленные на развитие туризма, экологического волонтёрства, развитие Северного морского пути и мониторинга его акватории.
В 2025 году форум выходит на новые территории — 500 участников форума ждёт знакомство с арктической Югрой: Белоярским и Берёзовским районами, не так давно вошедшими в состав Арктической зоны России.
Это важный шаг для привлечения внимания к этим северным территориям и создания условий для их устойчивого развития в контексте освоения всего арктического пространства», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Форум станет пространством для формирования молодёжных инициатив и проектных решений, направленных на устойчивое развитие Арктической зоны России. Программа форума ориентирована на практику, сотрудничество с профессиональным сообществом и освоение передовых экологических и технологических подходов.
В Программу форума входят три направления, каждое из которых отражает приоритетные векторы развития Арктики: «Экология Арктики: сохраним и приумножим» – участники изучат экосистемы Севера через волонтёрские акции, экологические инициативы и устойчивое природопользование; «Арктика – территория возможностей» – разговор о будущей карьере в арктических зонах: востребованные профессии, встречи с представителями бизнеса, практические занятия по презентации проектов; «Наука для Арктики: инновации и технологии» – погружение в передовые научные исследования: космический мониторинг, биотехнологии, климатические решения и современные ИТ-разработки.
Важной частью программы станут экоакции, среди которых высадка деревьев и выпуск молоди рыб в водоёмы.
Традиционно на форуме пройдёт ночная арктическая уборка. Акция призвана продемонстрировать участникам — защита окружающей среды не зависит от времени суток и не допускает перерывов: экология нуждается в непрерывном внимании.
Одной из возможностей форума станет экспедиционная программа в арктические районы Югры – Белоярский и Берёзовский районы, где участники смогут познакомиться с природой, культурой и образом жизни северных территорий.
Запланированы встречи с ветеранами-участниками ликвидаций последствий экологических чрезвычайных ситуаций в СССР и России — это шанс получить практический опыт из первых уст.
Образовательная часть форума представлена насыщенной программой экскурсий: участники посетят музеи, научные центры, природные территории и высокотехнологичные объекты региона. Культурная программа будет включать вечерние концерты, сборы у костра, а для школьников – специальные активности: квесты по экологии и практические занятия по созданию эко-комиксов о сохранении Арктики.
Для иностранных делегатов и соотечественников, проживающих за рубежом, предусмотрены мероприятия, направленные на обмен международным опытом. На форуме пройдёт сессия «Экологические практики России и мира», где обсудят подходы к охране окружающей среды в глобальной перспективе.
В пленарной сессии форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти – Совета Федерации, Госдумы РФ, Правительства Югры и Росприроднадзора. Обсуждение будет посвящено перспективам молодёжного участия в развитии Арктической зоны и поддержке инициатив на государственном уровне.