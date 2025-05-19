С 2026 года региональные соцдоплаты к пенсии будет устанавливать Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре
Социальная доплата к пенсии в ряде регионов России со следующего года начнет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями Социального фонда, в том числе Отделением СФР по ХМАО – Югре. Такие изменения в закон о государственной социальной помощи утверждены в этом году.
Нововведение упростит систему назначения выплат и снизит нагрузку со служб соцзащиты. Однако реализовано оно будет не по всей стране, а только в тех субъектах, чьи власти заключат соглашения с Соцфондом о передаче полномочий. Немаловажную роль в этом вопросе играет практическая сторона: в настоящий момент региональная доплата нередко поступает пенсионерам отдельно от основной пенсии, вызывая путаницу и усложняя процедуру учета доходов. Такой порядок создает неудобство для пожилых людей, вынуждая их следить за двумя разными поступлениями.
«Доплата бывает федеральная – в регионах, где прожиточный минимум ниже федерального, ее перечисляет Социальный фонд. И региональная – в субъектах, где минимум выше федерального, ее платят сами регионы. Таких субъектов по всей стране сейчас 30. И если федеральная доплата приходила вместе с пенсией, региональная часто – отдельным платежом, что нелогично», – объяснил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
Региональное Отделение Социального фонда России, как и сегодня, будет устанавливать региональную соцдоплату в беззаявительном порядке и выплачивать вместе с пенсией. Это значит, что пенсионерам не придется приходить в клиентские отделения фонда для оформления выплаты или подавать какие-либо документы. Право на соцдоплату отделения определят самостоятельно на основании имеющихся сведений в информационных системах.
«Сейчас фонд совместно с Минтрудом внедряет единую цифровую платформу, в которой аккумулируются данные обо всех получателях мер соцподдерки в стране, – рассказал Сергей Чирков. – Она, во-первых, позволит назначать людям большинство выплат проактивно, без подачи заявления. А во-вторых, поможет фонду принять полномочия по региональным мерам».
Сегодня региональную соцдоплату в Югре получают более 35 тыс пенсионеров.
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре