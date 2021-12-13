Студенты Ханты-Мансийского автономного округа вышли в национальный финал премии «Студент года – 2021»

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Студенты Ханты-Мансийского автономного округа представят регион в восьми номинациях в финале Российской национальной премии «Студент года – 2021» образовательных организаций высшего образования – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализующегося при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование». Финал Премии пройдёт с 13 по 20 декабря в онлайн-формате.
Студенты Ханты-Мансийского автономного округа были отобраны из более чем 8000 участников 75 регионов России. Самыми популярными номинациями среди студентов высших учебных заведений стали: «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Эксперты Премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 года, а также творческую видеопрезентацию.
Студенты университетов Ханты-Мансийского автономного округа представят свои достижения и навыки в финале конкурса в индивидуальных номинациях «Интеллект года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Председатель совета обучающихся года», «Иностранный студент года» и коллективных «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года».
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.
Виктор Рябоконь,
Ведущий специалист направления региональных коммуникаций
АНО «Россия – страна возможностей»