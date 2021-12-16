В Югре открыли движение ещё по четырём автозимникам

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В Югре с 14 декабря власти ввели в эксплуатацию ещё четыре зимних автодороги и ледовые переправы. В общей сложности протяжённость автозимников составила около 200 км, сообщили в департаменте дорожного строительства и транспорта ХМАО.
В Октябрьском районе запущен автозимник протяжённостью 9,7 км между 69 карьером и селмо Пальяново.
В Ханты-Мансийском районе протяжённость зимней дороги от села Тюли до посёлка Выкатной составила 13,3 км.
В Кондинском районе зимник заработал между пгт Кондинское и село Болчар», его протяженность – 133,1 км. Второй зимник – пгт Междуреченский – пгт Кондинское, подъезд к с. Ямки и д. Юмас составил 101,3 км. Эти дорогу проходят через реку Конда.
Максимальная грузоподъёмность всех этих объектов составляет 15 тонн.
Ранее РИЦ «Югра» сообщал о зимниках и переправах с. Былино – п. Зайцева речка протяженностью 14,225 км в Нижневартовском районе; д. Белогорье – п. Луговской протяженностью 10,319 км с ледовой переправой через протоку Ендырская грузоподъемностью 10 тн в Ханты-Мансийском районе; п. Луговской – с. Троица протяженностью 9,698 км в Ханты-Мансийском районе. Функционируют и ледовые переправы через реки Ятрия и Щекурья грузоподъемностью 15 тн в Березовском районе.
РИЦ "Югра"