Профилактические мероприятие в сфере охоты

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Профилактические мероприятие в сфере охоты

В декабре 2021 года Березовским отделом проводятся выездные мероприятий по контролю за соблюдением физическими лицами (гражданами) обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий Березовского района.

Совместный выезд проведен с сотрудниками ООПТ заказника «Вогулка» и Государственного биологического заказника регионального значения «Березовский», осуществлен визуальный осмотр 10 единиц вездеходной техники, нарушения не выявлены. Целью выездного обследования является ознакомление в полевых условиях и оформление материалов административных дел по нарушениям, выявленным на территории ООПТ.

Еще одно совместное обследование проведено с сотрудниками Березовского отдела Гостехнадзора, осмотрены общедоступные охотничьи угодья и 7 единиц вездеходной техники, нарушений не выявлено.

информация и фото prirodnadzor.admhmao.ru

Чт, 16/12/2021 - 16:48

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