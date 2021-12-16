Профилактические мероприятие в сфере охоты

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В декабре 2021 года Березовским отделом проводятся выездные мероприятий по контролю за соблюдением физическими лицами (гражданами) обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий Березовского района.
Совместный выезд проведен с сотрудниками ООПТ заказника «Вогулка» и Государственного биологического заказника регионального значения «Березовский», осуществлен визуальный осмотр 10 единиц вездеходной техники, нарушения не выявлены. Целью выездного обследования является ознакомление в полевых условиях и оформление материалов административных дел по нарушениям, выявленным на территории ООПТ.
Еще одно совместное обследование проведено с сотрудниками Березовского отдела Гостехнадзора, осмотрены общедоступные охотничьи угодья и 7 единиц вездеходной техники, нарушений не выявлено.
информация и фото prirodnadzor.admhmao.ru