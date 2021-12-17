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15 декабря в Галерее-мастерской Г. С. Райшева состоялась презентация выставки «Геннадий Райшев. Из творческого наследия: Сибирская зима».
Выставка включает произведения разных периодов творчества 1980-2010-х годов. Основой экспозиции являются фольклорные мотивы с сюжетами зимних праздников и быта русских сибирских старожилов (серии «Зимние забавы», «Масленица» и др.) и коренных народов Югры в соединении с жанровыми пейзажами. Поздний период творчества Мастера представляют композиции планетарного характера, выводящие сюжеты в новое художественное измерение (серии «Вижу землю», «Земля»).
Экспозиция расположена в зале «Ранняя живопись» – здесь исторически находятся атрибуты старой живописной мастерской Г. С. Райшева, в которой были написаны представленные произведения 1980-90-х годов (мольберт, палитры, этюдник и пр.). В пространстве зала планируется проведение разнообразных по форме занятий с детьми и другими категориями зрителей.
В теплой праздничной обстановке, созданной красочными полотнами Мастера, встретились представители культурного сообщества, друзья Галереи-мастерской и почитатели творчества Г. С. Райшева. О концепции выставки, завершающей год памяти художника и представившей одну из ярких граней культурного ландшафта Югры, рассказала куратор, искусствовед Н. Н. Федорова. Своими впечатлениями от экспозиции и воспоминаниями, связывающими картины и общение с Геннадием Степановичем, поделились почетные гости: депутат Думы Югры Т. С. Гоголева, член Союза писателей России М. К. Волдина. Все присутствующие были единодушны в том, что дух жизнеутверждения, наполняющий картины Геннадия Райшева, несет в себе мощную созидательную энергетику, которую он продолжает дарить нам.
В унисон музыкальным ритмам живописных композиций прозвучала инструментальная музыка на фольклорные мотивы (гармонь, баян) в исполнении артиста концертно-досугового центра «Октябрь» Михаила Бишанова и руководителя вокального ансамбля «Второе дыхание» Евгения Бабурина.
Выставка подготовлена в преддверии новогодних праздников и продолжит работу до 27 февраля.
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