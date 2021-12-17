В Югре в 2021 году восстановлено 34 тысячи гектаров леса

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В Тюмени состоялось выездное рабочее совещание Федерального агентства лесного под председательством заместителя руководителя Рослесхоза Александра Агафонова. На повестке – обсуждение вопросов эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Уральского федерального округа.
Отчет о деятельности лесного комплекса Уральского федерального округа представил начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в совещании приняли участие руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов и начальник Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий окружного Департамента недропользования и природных ресурсов Василий Туленков.
Оценивая ситуацию в лесном хозяйстве УрФО в целом, начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков отметил, что по итогам 2021 года основной показатель федерального проекта «Сохранение лесов» – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, достигнут всеми регионами и составляет 118% при плане на год 79,8%.
По результатам проведенных работ в Югре восстановлено 34 тысячи гектаров леса, плановые объемы 2021 года по лесовосстановлению выполнены на 100,7%. Работы проводились предприятиями топливно-энергетического комплекса, окружной базы авиационной и наземной охраны лесов, работниками лесничеств, лесхозов, а также неравнодушными социально активными гражданами автономного округа в рамках экологических акций. В регионе высажено более 14,21 млн саженцев деревьев.
По словам главы Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, реализации федерального проекта также позволила пополнить автопарк лесничеств и подведомственных лесохозяйственных учреждений Уральского федерального округа на 2 144 единицы лесопожарной техники и оборудования на сумму свыше 451 миллиона рублей и 1 734 единицы лесохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 122 миллиона рублей. Вся техника в полном объеме поступила в субъекты, и уже использовалась на тушении лесных пожаров и лесовосстановлении.
Только в Ханты-Мансийскую базу авиационной и наземной охраны лесов поступила 41 единица лесохозяйственной и лесопожарной техники. Среди них малый лесопожарный комплекс на базе автомобиля УАЗ, гусеничный трактор, тракторный и бензомоторный кусторезы, лесные плуги различных видов и бензомоторные пилы.
Большое внимание участники встречи уделили вопросу взаимодействия и обмена опытом при тушении лесных пожаров. В этом году от стихии больше всего пострадала Тюменская область. Ситуация осложнялась сухой и жаркой погодой. К ликвидации лесных пожаров были привлечены дополнительные силы. Александр Агафонов высоко оценил усилия и действия властей субъектов Уральского федерального округа в период режима ЧС.
«По инициативе руководства Тюменской области для борьбы с пожарами были своевременно и оперативно задействованы силы из других регионов и федерального резерва. Это позволило справиться с ситуацией»,– заявил он.
Напомним, для борьбы с природными пожарами Правительство Югры командировало в Тюменскую область 50 сотрудников службы пожаротушения и 3 лётчика-наблюдателя Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов.
Подготовлено по материалам Департамента лесного хозяйства по УФО
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