В окружной столице заработали ёлочные базары

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В преддверии Нового года в г.Ханты-Мансийске начали работать елочные базары, на которых горожане и жители района могут выбрать себе новогоднюю красавицу. Торговые площадки уже работают по 5 адресам: ул. Коминтерна, 22 (реализация искусственных елок);
ул. Заводская, 11А (прилегающая территория ТД «Сатурн»); ул. Ленина, 36 (прилегающая территория торгового дома ГорПО); ул. Павлика Морозова,13 (прилегающая территория «Станция юных натуралистов»); ул. Светлая, 67 (ТД Светлый).
Самостоятельная рубка гражданами новогодних деревьев в лесных массивах района и города запрещена.
В целях организации охраны хвойных молодняков от незаконных рубок в предновогодний период с 15 по 31 декабря сотрудниками Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры совместно с сотрудниками территориального отдела полиции, ГИБДД и природного парка «Самаровский Чугас» в Ханты-Мансийском районе и г.Ханты-Мансийск организованы мобильные патрульные группы и стационарные посты. До 31 декабря ежедневно запланированы и проводятся дежурства на дорогах общего пользования, выездах на автотрассы из лесных массивов, на лесных участках.