Руслан Проводников и Али Багаутинов провели открытую тренировку перед благотворительным боем

- Русский
В Москве завершается подготовка к уникальному событию в мире единоборств — благотворительному бою между экс-чемпионом мира по боксу среди профессионалов, «Сибирским Рокки» из Березово Русланом Проводниковым и звездой смешанных единоборств Али Багаутиновым.
Бойцы провели совместную открытую тренировку перед очной встречей. Об этом югорский боксер сообщил на своей странице в «Инстаграме».
Поединок станет главным событием юбилейного турнира по смешанным единоборствам OPEN FC 15, который начнется 19 декабря на «ВТБ Арена» в 17 часов по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Матч-ТВ». Напомним, югорская легенда бокса и дагестанский боец неоднократно анонсировали свой поединок как благотворительную акцию, которая ближе к событию обрела официальные название «Драться, чтобы спасти».
«Долгожданное событие для поклонников бокса и MMA: впервые в истории российского спорта на ринге в честном бою сойдутся всемирно известный боксер Руслан Проводников и звезда смешанных единоборств Али Багаутинов! Их встреча станет финальным поединком вечера и пройдет по правилам бокса. Благотворительный проект «Драться, чтобы спасти» объединит в этот вечер бойцов, которых отличает не только воля к победе, но и искреннее желание — помогать! Все участники выйдут на ринг, чтобы спасти жизни детей», — говорится в промо этого боя.
Ожидается, что гостями вечера на арене станут знаменитые боксеры и бойцы ММА, а также медийные личности Федор Емельяненко, Вадим Немков, Денис Лебедев, Александр Поветкин, Валентин Молдавский, Дмитрий Кудряшов, Марина Мохнаткина, Дмитрий Бивол, Дмитрий Дибров. Добавим, что в рамках проекта заявлены еще 10 поединков, в том числе и участием атлетов из других стран, а также один бой с участием девушек. Средства, собранные на этом мероприятии, будут направлены на помощь детям, больным раком.
Напомним, оба главных героя предстоящего вечера уже несколько лет не выходили на профессиональную арену. Руслан Проводников, который является депутатом Думы Югры, свой последний бой провел в 2016 году.
Информация ugra-news.ru