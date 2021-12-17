Выставка «Полевые истории: Музейные экспедиции – 2021»

  • Русский
Выставка «Полевые истории: Музейные экспедиции – 2021»

17 декабря 2021 года в 16:00 в Музее Природы и Человека состоится презентация выставки «Полевые истории: Музейные экспедиции – 2021». В этом году научные сотрудники музея - биологи, палеонтологи, археологи, этнографы, историки, представят гостям музея результаты исследований, полученных в экспедициях полевого сезона 2021 года, прошедших на территории Югры: в заповеднике «Малая Сосьва», на Приполярном Урале в окрестностях горы Нёройка, на реках Северная Сосьва, Ляпин, Конда, а также подведут итоги многолетней геологической работы по изучению Самаровского останца в районе Археопарка города Ханты-Мансийска.

Выставка воссоздаёт образ научной экспедиции через погружение в атмосферу поиска, изучения природного мира и наследия региона. Гости познакомятся с находками, посмотрят фотографии и видеосюжеты, почитают записи из полевых дневников участников экспедиций. Выставка работает до 31 января 2022 года.

В день открытия выставки – вход свободный! 0+  Музей Природы и Человека ждет вас!

Информация Музея Природы и Человека

Пт, 17/12/2021 - 13:54

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.