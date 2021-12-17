Выставка «Полевые истории: Музейные экспедиции – 2021»

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17 декабря 2021 года в 16:00 в Музее Природы и Человека состоится презентация выставки «Полевые истории: Музейные экспедиции – 2021». В этом году научные сотрудники музея - биологи, палеонтологи, археологи, этнографы, историки, представят гостям музея результаты исследований, полученных в экспедициях полевого сезона 2021 года, прошедших на территории Югры: в заповеднике «Малая Сосьва», на Приполярном Урале в окрестностях горы Нёройка, на реках Северная Сосьва, Ляпин, Конда, а также подведут итоги многолетней геологической работы по изучению Самаровского останца в районе Археопарка города Ханты-Мансийска.
Выставка воссоздаёт образ научной экспедиции через погружение в атмосферу поиска, изучения природного мира и наследия региона. Гости познакомятся с находками, посмотрят фотографии и видеосюжеты, почитают записи из полевых дневников участников экспедиций. Выставка работает до 31 января 2022 года.
В день открытия выставки – вход свободный! 0+ Музей Природы и Человека ждет вас!
Информация Музея Природы и Человека