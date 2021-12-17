Редкую высокотехнологическую операцию выполнили оториноларингологи Сургутской клиники

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Вскрытие абсцесса лобной доли головного мозга. В общей сложности, оперативное вмешательство длилось около 90 мин. 59-летний пациент, с диагнозом флегмона щеки был переведен в Сургут из Пыть-Яхской окружной клинической больницы. После госпитализации в отделение челюстно-лицевой хирургии проведено дообследование. Врачи обнаружили наличие одонтогенного гайморита, этмоидита на фоне которого сформировалось гнойное расплавление основания черепа и контактным путем образовался абсцесс лобной доли головного мозга.
Пациенту было проведено эндоскопическое оперативное вмешательство на околоносовых пазухах с доступом через носовую полость и последующим вскрытие абсцесса правой лобной доли головного мозга через основание черепа с последующим опорожнением содержимого абсцесса в носовую полость.
Василий Москалёв, заведующий оториноларингологическим отделением, используя эндоскопическое оборудование и систему навигации, выполнил её через носовые ходы. Пациенту были удалены пораженные структуры околоносовых пазух в результате длительно текущего одонтогенного гайморита.
Сегодня югорчанин чувствует себя удовлетворительно. Продолжает лечение в стационарном нейрохирургическом отделении сургутской клинической травматологической больницы. На территории Югры подобные операции выполняют только хирурги сургутской окружной клинической больницы.
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