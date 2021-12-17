В Саранске проходит VII Съезд Ассоциации финно-угорских народов

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17 декабря в столице республики Мордовии – в городе Саранске – открылся VII Съезд Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации. На съезд собрались делегаты и 43 регионов России, которые в течение двух дней будут обсуждать этнокультурное развитие финно-угорских народов.
Съезд проводится с целью укрепления гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности и традиций народов России, развития межнационального сотрудничества и гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу.
Торжественная церемония открытия съезда состоялась в Мордовском национальном театре, где с приветственным словом к делегатам обратился глава республики Мордовии Артём Здунов: «Шубрачи, вечкевикс оят! Шубрачи, кельгома ялгат! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очень важное событие, оно в действии. Я считаю, что съезд финно-угорских народов играет очень важную роль в культурном коде многонациональной России и сейчас особенно важно наше единение. Российский опыт во многом уникален. Такие встречи многонациональных народов позволяют окрепнуть, обогатиться нашим народам. Финно-угорские народы через столетия пронесли и культуру, и традиции, сохранили глубокое языковое и духовное родство».
Приветствие от заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалама Магомедова в адрес делегатов съезда зачитал главный советник Департамента национальной политики Управления президента РФ по внутренней политике Алексей Яковлев: «Сегодня Российская Федерация по праву занимает лидирующие позиции в международном финно-угорском движении, будучи не только самым многочисленным по числу проживающих народов, историческим центром расселения финно-угорских народов, но и культурным и образовательным центром. Представители финно-угорских народов активно участвуют в управлении территориями своего проживания, представлены в органах исполнительной и законодательной власти. Уникальные традиции финно-угорской культуры, сохранившие свою самобытность, являются неотъемлемой частью российской культуры, этнического и языкового многообразия России. В наступающем 2022 году Ассоциации финно-угорских народов исполняется 30 лет. Она, как и наша страна, объединяет самые разные народы, отличающиеся языком, культурой и традициями».
В первый день съезда прозвучали выступления представителей региональных отделений Общероссийского общественного движения на языках финно-угорских народов (с синхронным переводом).
Участники съезда – это учёные, эксперты в сфере межнациональных отношений, руководители и члены общественных организаций, представители федеральных и региональных органов власти России, учреждений культуры, образования, науки и образовательных организаций, представители СМИ и молодёжных движений.
Сегодня, 18 декабря, я выступила с докладом "О роли национальных печатных СМИ в сохранении и развитии мансийского языка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (на примере газеты "Луима сэрипос")".
Тамара Мерова