Югорчан приглашают принять участие в IV международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия»

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Международный конкурс «Моя Россия» стартует 10 января 2022 года. Тема – «Традиции народов России». Мероприятие поможет ещё раз обратить внимание детей на культуру, национальные особенности, фольклор, традиции всех народов многонациональной страны.
Участниками мероприятия могут стать как граждане Российской Федерации, так и других государств, владеющие русским языком, в возрасте от 6 до 17 лет.
Заявки на участие в конкурсе можно отправить на сайте до 31 марта 2022 года. Работы на конкурс принимаются в электронном (отсканированном, сфотографированном) виде.
Организатором мероприятия выступает общественный фонд поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива» в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетии детства в России, которое продлится до 2027 года.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Санкт-Петербурге 3 июня 2022 года.
Напомним, впервые конкурс детских рисунков «Моя Россия» прошел в 2019 году. В трёх предыдущих конкурсах приняли участие свыше 47 тысяч детей более чем из 600 городов и населенных пунктов страны.
По информации info@admhmao.ru