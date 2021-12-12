Муниципалитеты Югры получат финансовую поддержку за подготовку и проведение переписи населения

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Муниципальные образования Ханты-Мансийского округа получат денежное поощрение за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона, которое состоялось под председательством первого заместителя губернатора Алексея Охлопкова. Соответствующее решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ.
«Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов.
Средства предлагается выделить из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
Напомним, Югра выполнила план по переписи. Предварительные результаты исследования, которое в автономном округе проводили 3 436 счетчиков, будут известны в апреле 2022 года. Переписчики обошли 90 тысяч адресов — это более 1,6 миллиона югорчан в 22 муниципальных образованиях.
admhmao.ru