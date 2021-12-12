Незаконную добычу в сугробе не утаишь

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Незаконную добычу в сугробе не утаишь

12 декабря 2021 года при проведении выездного обследования охотничьих угодий, на 125 км автодороги «Лянтор – Большие Леуши» инспекторами Ханты-Мансийского управления было обнаружено 4 легковых автомобиля с прицепами и следы снегоходной техники. Один из опрошенных водителей грузовых транспортных средств, находившихся на близлежащей стоянке, пояснил, что видел, как 5-6 дней назад в лес уезжали четыре человека с оружием на снегоходах с санями, загруженными канистрами с бензином.

В ходе межведомственного взаимодействия удалось оперативно установить собственников легковых автомобилей, и получить сведения об отсутствии у них разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Старший патрульной группы Природнадзора Югры сделал сообщение о предполагаемом факте незаконной охоты в полицию, и принял решение установить наблюдение за выездом охотников из охотугодий.

Для оказания силовой поддержки по задержанию предполагаемых нарушителей на помощь инспекторам Ханты-Мансийского управления незамедлительно была направлена оперативная группа Отделения № 1 ОВМ ОМВД России по Сургутскому району из города Лянтор, старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский» из села Селиярово, и вторая патрульная группа Природнадзора Югры. Координация совместных действий осуществлялась руководством УМВД России по ХМАО-Югре.

После наступления темноты инспекторы заметили, как к месту стоянки легковых автомобилей приближаются четыре охотника на снегоходах с нартами, загруженных тяжелыми мешками. Почуяв «неладное», проявляя осторожность, охотники не останавливаясь проехали мимо своих автомобилей, и скрылись из виду в лесном массиве. Инспекторы Природнадзора Югры скрытно проследовали за ними, и обнаружили на другой стороне леса, возле промысловой дороги четырех мужчин, которые спешно закапывали в снег нарты с грузом и оружие. Злоумышленники намеревались спрятать добычу под снегом, и вывезти позднее по другой дороге, но их планам не суждено было сбыться. Все четверо были задержаны инспекторами Природнадзора Югры и сотрудниками полиции. В результате осмотра у нарушителей обнаружено 4 единицы огнестрельного оружия, охотничьи ножи со следами крови и 2 разделанные туши лося. Разрешение на добычу охотничьих копытных животных задержанные граждане предъявить не смогли, факт нарушения отрицать не стали, и подробно изложили обстоятельства проведенной охоты.

Как удалось выяснить, лосиху с лосенком браконьеры заметили ещё осенью, во время сбора кедровых шишек возле местного озера. Тогда и созрел план устроить охоту на лосиное семейство в зимнее время, используя снегоходы. В течение четырех суток они гнали своих жертв по заснеженному лесу, пока обессилевшие животные не оказались на расстоянии выстрела браконьерского карабина.

Орудия преступления и добытые охотничьи ресурсы изъяты у нарушителей. По факту незаконной охоты МО «МВД «Ханты-Мансийский» ведется доследственная проверка, подготовка к возбуждению уголовного дела.

Нарушителям грозит не только уголовное наказание, но и будет предъявлен материальный ущерб, нанесенный объектам животного мира.

prirodnadzor.admhmao.ru

Пнд, 20/12/2021 - 14:42

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