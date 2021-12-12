Участники съезда поделились лучшими практиками развития финно-угорских культур и языков

- Русский
В Республике Мордовия завершился VII Съезд Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации. Он собрал более 100 делегатов и гостей из 43-х регионов нашей страны: представителей учреждений культуры, образования, науки и СМИ, членов общественных организаций, в том числе молодёжных. В работе форума приняла участие руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова.
На торжественном открытии Съезда прозвучали приветственные адреса от Администрации Президента Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, главы Республики Мордовия Артёма Здунова.
Далее на своих родных языках выступили представители делегаций Съезда от региональных отделений Ассоциации.
В своём отчётном докладе о работе Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации председатель Пётр Тултаев назвал важные события последних четырёх лет для развития финно-угорских языков и культур. В их числе – молодёжные медиапроекты в Республике Марий Эл, появление издательского дома национальной прессы в Удмуртской Республике, программа мероприятий Года карельских рун в Республике Карелия, разработки Центра инновационных языковых технологий в Республике Коми и Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Однако также были определены проблемные точки: снижение издания переводной литературы, недостаточная подготовка учителей национальных языков, несистемная работа с молодёжью, необходимость развития этнотуризма. Кроме того, Пётр Тултаев обозначил важность продолжения государственного финансирования СМИ и развития в регионах России информационных технологий для функционирования финно-угорских и самодийских языков.
Эти и многие другие вопросы в течение двух дней были подробно раскрыты выступающими на тематических панельных дискуссиях. Так, модератор площадки "Информационные технологии в полиэтническом обществе", главный редактор газеты "Удмурт дунне" Елена Миннигараева рассказала о таких способах цифровизации национальной прессы, как формирование электронной издательской базы, развитие соцсетей, создание оригинальной медиапродукции на родном языке и использование опций дополненной реальности.
"В 2022 году стартует Международное десятилетие языков коренных народов мира, поэтому свои информационно-издательские, фестивальные и выставочные проекты, такие как "Уроки этнографии", онлайн-тесты, электронный календарь традиционных праздников, мы посвятим развитию темы языков финно-угорских и самодийских народов, – отметила руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова. – Одна из идей на будущий год – проведение вебинара для авторов и литературных переводчиков".
На секции "Этнотуризм, бизнес, проектная деятельность" сотрудник государственного музея-заповедника "Кижи" Анна Анхимова отметила необходимость проведения проектно-образовательных семинаров для учреждений культуры, занимающихся этнотуризмом и работой с посетителями.
Участники панельной дискуссии "Молодёжные инициативы и лучшие практики" высоко оценили медийные проекты удмуртских активистов и креативные видеоролики Союза коми молодёжи "МИ": музыкальные клипы, динамичные сюжеты о путешествиях по Республике Коми и местной продукции.
Научные доклады о национальной идентичности, проблемах статистики численности разных народов, понятии "историческая память" и о хронологии съездов АФУН РФ прочитали эксперты круглого стола "Финно-угорские народы в едином культурном коде многонациональной России".
Завершился Съезд обсуждением результатов панельных дискуссий, проекта резолюции и планами встретиться снова через четыре года в Республике Мордовия.
Анна Баженова,
Информационный центр "Финноугория"