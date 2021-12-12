Две зимние автодороги открыли в Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию зимних автодорог и ледовых переправ.
Специалисты ГК «Северавтодор» на восемь дней ранее установленного госконтрактом срока ввели в эксплуатацию в Октябрьском районе два зимника и четыре ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Открыты автодороги Нарыкары – Мулигорт – Перегребное протяженностью 34 километра, в том числе ледовая переправа через протоку Мулигорт сэ грузоподъемностью 10 тонн, а также автодорога Приобье – Перегребное протяженностью 62 километра, в том числе ледовые переправы через: протоки Ехалпосл, Ун-Хобыстпосл, Пугорас грузоподъемностью 10 тонн.
«В приемке приняли участие сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району, ГИМС, КУ «Управление автомобильных дорог», АО «ГК «Северавтодор» и отдела транспорта и связи администрации Октябрьского района. Установлено, что автозимник и ледовая переправа соответствуют требованиям безопасности», — сообщили в мэрии.
По состоянию на 16 декабря зимники и ледовые переправы в Октябрьском районе готовы на 76%.
Информация ugra-news.ru