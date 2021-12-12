Форум мастеров народного искусства

- Русский
На диалоговой площадке «Точка кипения» города Ханты-Мансийска 18-19 декабря прошёл Форум общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов Югры», который проводится каждые три года. Мероприятие проведено за счёт средств гранта губернатора Югры по реализации проекта «Искусство обских угров: живая традиция». В рамках проекта были проведены лекции по народному искусству обских угров, практические семинары, окружные выставки. Комплекс мероприятий завершился Форумом, на который были приглашены лучшие мастера традиционных промыслов с территорий, где сохраняются локальные особенности в изготовлении художественных изделий и преемственность традиций.
С приветственными словами к делегатам Форума и к приглашённым гостям обратились: председатель Союза мастеров Н.А. Молданова, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Т.С. Гоголева, директор Окружного Дома народного творчества Е.Е. Исламуратова.
В первый день Форума был заслушан и обсуждён отчётный доклад председателя общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов Югры» Н.А. Молдановой о их деятельности. Также прозвучали содоклады искусствоведа, члена Союза художников России, члена Ассоциации искусствоведов Н.Н. Федоровой «Традиционное народное искусство и вопросы его сохранения на современном этапе» и этнографа, к.и.н., заслуженного деятеля науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Т.А. Молдановой «Современное состояние традиционного искусства обских угров». Специалистами были озвучены основные проблемы сохранения и развития народного искусства коренных народов на современном этапе.
В этот же день Форума прошла презентация выставки мастеров традиционного искусства, проведены круглые столы: «Мужские ремёсла обских угров» (ведущие: Н.Н. Фёдорова, Я.Н. Тарлин) и «Женские ремёсла обских угров» (ведущие: Т.А. Молданова, М.В. Кабакова). Здесь обсуждались конкретные проблемы, связанные с работой мастеров, проживающих в местах традиционного бытования народных художественных промыслов.
Во второй день Форума состоялись выборы нового состава правления и экспертной комиссии «Союз мастеров традиционных промыслов Югры», а также состоялся круглый стол по теме: «Проблемы развития народного искусства в Югре».
В заключение были подведены итоги работы Форума.
Пётр Молданов