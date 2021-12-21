Стихотворения югорчанина вошли в сборник «Поэт года – 2021»

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Стихотворения югорчанина вошли в сборник «Поэт года – 2021»

В России ежегодно проводится конкурс на национальную литературную премия «Поэт года», основная цель которого поиск новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу. Он проходит в три этапа, на первом этапе (номинирование) редакционная комиссия рассматривает произведения и принимает решение об участии автора в конкурсе. На втором этапе члены Большого жюри оценивают произведения, опубликованные в конкурсных альманахах премии «Поэт года», и выбирают финалистов премии. На третьем этапе члены Большого жюри оценивают произведения финалистов и выбирают лауреатов премии. Лауреатов премии «Поэт года» по традиции объявят в Москве 21 марта во Всемирный день поэзии.

Югорчанин  Вячеслав Кондин стал участником  литературного конкурса, три его стихотворения «Бессмертный полк», «Любовь» и «Рыбачки»  вошли в 14 специальное издание произведений номинантов национальной литературной премии «Поэт года» в основной номинации за 2021 год, предназначенное для Большого жюри.

Стихотворения «Бессмертный полк» Вячеслав посвятил своему дедушке и своим родным, погибших на фронте, для того, чтобы их дети, внуки помнили и чтили их подвиг. Ещё одно стихотворение, вошедшее в сборник,  называется «Любовь». Любовь –  так зовут его маму, которая родилась в декабрьский мороз в ямальской тундре. Вячеслав рассказывает, что в детстве мама получила мало родительской любви, но зато свою любовь она отдаёт своим детям. Стихотворение «Рыбачки» посвящено женщинам Севера, трудившимся в  трудные военных годы в тылу, которые в любую погоду добывали рыбу.

О литературном конкурсе и о победителях ранних лет вы можете ознакомиться на странице конкурса:  https://poetgoda.ru/about/ .

Желаем Вячеславу Юрьевичу творческих успехов и легкого пера!

Галина Кондина

Втр, 21/12/2021 - 11:07

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