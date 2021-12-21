Экология – дело каждого!

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Экологическое просвещение в современном мире имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения. Взаимодействие человека и природы, воздействие человека на окружающую среду стало очень актуальной темой.
Формирование экологического сознания – одна из главных задач воспитательного плана учителя начальных классов Двуреченской Татьяны Викторовны. Вместе с учениками 3 "Д" класса, учитель поднимает и разбирает такие темы, как: экологические проблемы России и мира, раздельный сбор отходов, переработка, вторсырьё и др. Ребята принимают активное участие в экологических акциях "Крышечки добра", "Утилизация батареек", "Чистый берег", субботники, пешие походы. Кроме того, дети принимают участие во Всероссийских экологических уроках "Чистый город начинается с тебя!", "История вещей и экономика будущего", "Водоёмы России", "Мобильные технологии для экологии" и др.
Полученные знания ребята закрепляют и используют в экологических играх "Знатоки воды", "Приключения Эконешки". После каждого занятия дети уходят не только с полученными теоретическими знаниями, но и с карманными книжечками – памятками, которыми они могут поделиться с родными, знакомыми и друзьями. Тем самым ребята просвещаются сами и просвещают других людей.
В деятельности класса активно принимают участие и родители школьников. Для создания отряда "Юные экологи" были приобретены футболки, кепки и именные значки с логотипом "Юный эколог" для каждого ученика.
Экологическое просвещение осуществляется в курсе внеурочной деятельности, который проходит по субботам в МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа".
Ты, человек, любя природу,
Не исчерпай её до дна!
И помни истину простую:
Нас много, а она одна!
Марина Табун,
ЗДВР МАОУ «Берёзовская НОШ»