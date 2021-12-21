В Ханты-Мансийске проходят дни Сотрудничества

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21 и 22 декабря 2021 года в городе Ханты-Мансийске проходит мероприятие «Международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике». В рамках семинара состоится « TRAVEL – журналистика» и IX Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021». Их цель - укрепление финно-угорских связей и развитие креативных индустрий. Мероприятия проходят под эгидой Международной организации «Северный Форум», в партнёрстве с Ассоциацией финно-угорских университетов.
Программа мероприятий предусматривает участие в дискуссионных площадках, мастер-классах по ремеслу финно-угорских народов, обсуждение лучших практик по вовлечению молодёжи в проектную деятельность, взаимодействие поколений в этнокультурных проектах финно-угорских стран. Выступления состоятся в очном и дистанционном формате с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и с учётом эпидемической ситуации.
Основной целью Конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021»–является развитие, расширение и укрепление гуманитарных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодёжи. Конкурс проводится с целью обмена опытом, координации и организации совместной работы университетов Ассоциации в области культурно-просветительской деятельности.
В этом году участницей в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021» от Югорского государственного университета стала Светлана Еприна. Первые испытания конкурсанток уже начались со вчерашнего дня, они презентовали видеоролики о своём родном крае и учебном заведении. За каждую претендентку, а их из разных территорий участвуют девять студенток, можно проголосовать на официальном сайте окружной телерадиокомпании «Югра» с 20 декабря по 22 декабря до 19.00.
Тамара Мерова