В Ханты-Мансийске проходят дни Сотрудничества

  • Русский
В Ханты-Мансийске проходят дни Сотрудничества

21 и 22 декабря 2021 года в городе Ханты-Мансийске проходит мероприятие «Международный  проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике».  В рамках семинара состоится « TRAVEL – журналистика» и IX Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021». Их цель - укрепление финно-угорских связей и развитие креативных индустрий.  Мероприятия проходят под эгидой Международной организации «Северный Форум», в партнёрстве с Ассоциацией финно-угорских университетов.

Программа мероприятий предусматривает участие в дискуссионных площадках, мастер-классах по ремеслу финно-угорских народов, обсуждение лучших практик по вовлечению молодёжи в проектную деятельность, взаимодействие поколений в этнокультурных проектах финно-угорских стран.  Выступления состоятся в очном и дистанционном формате с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и с учётом эпидемической ситуации.

Основной целью Конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021»–является развитие, расширение и укрепление гуманитарных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодёжи. Конкурс проводится с целью обмена опытом, координации и организации совместной работы университетов Ассоциации в области культурно-просветительской деятельности.

В этом году участницей в конкурсе  «Мисс студенчества  Финно-Угрии – 2021» от Югорского государственного университета стала Светлана Еприна. Первые испытания конкурсанток уже начались со вчерашнего дня, они презентовали видеоролики о своём родном крае и учебном заведении. За каждую претендентку, а их из разных территорий участвуют девять студенток,  можно проголосовать на официальном сайте окружной телерадиокомпании «Югра»  с  20 декабря по 22 декабря до 19.00.

Тамара Мерова

Втр, 21/12/2021 - 13:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.