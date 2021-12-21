Итоги года науки, технологий, знаний подведены в Югре в ходе прямой линии губернатора с жителями региона

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Прямую линию, посвященную итогам Года науки и технологий и Года знаний, провела губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Модераторами стали многодетная мама, блогер Лиана Ибрагимова, учитель английского языка школы №44 Сургута, лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» Ирина Бондарева, победительница конкурса «Ученик года-2021», волонтер Любовь Ермакова, член совета ассоциации «зеленых» вузов России, ревизор регионального представительства всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Александр Усольцев.
«Одно из знаковых научных мероприятий этого года – первый международный форум геномных и биомедицинских технологий «От рождения до активного долголетия». Он объединил более 700 участников, свыше 100 отечественных и иностранных спикеров. По итогам форума принято решение о запуске совместных образовательных программ с ведущими научно-образовательными центрами по биоинформатике, молекулярной биологии, биотехнологии, лабораторной и клинической генетике, по регенеративной биомедицине», – сказала Наталья Комарова, предваряя встречу.
Глава региона напомнила, что в 2021 году Сургутский государственный университет стал победителем конкурса на отбор участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», реализуемой министерством науки и высшего образования России. Также ученые университета в составе консорциума стали обладателями гранта федеральной научно-технической программы развития генетических технологий по направлению «Биоресурсные коллекции».
В то же время Югорский государственный университет приступил к реализации проекта по организации лаборатории экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов. На базе университета будет открыта молодежная лаборатория «Разработка методики метагеномного анализа для экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного недропользования». Ее сотрудники будут изучать биоразнообразие новыми молекулярными методами. Это одна из 120 молодежных лабораторий, которые будут созданы в России до конца 2021 года по национальному проекту «Наука и университеты».
«Создаем центр высоких биомедицинских технологий. Он станет первой проектной единицей научно-технологического центра «Юнити Парк». С появлением центра получим новые рабочие места в сфере научной и исследовательской деятельности, – продолжила Наталья Комарова. – С целью удовлетворения познавательного интереса школьников к вопросам генетики департамент образования и молодежной политики планирует с 2022 года открыть профильные генетические классы. Например, в Сургуте есть возможность при построении образовательной программы обеспечить сетевое взаимодействие с медицинским институтом Сургутского государственного университета».
При этом во всех общеобразовательных организациях, в том числе в дошкольных, внедрена государственная информационная система «Образование Югры».
Система образования автономного округа занимает первую позицию в федеральном рейтинге министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в номинации «Цифровая зрелость».
«В Год науки и технологий, Год знаний в регионе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет, введено в эксплуатацию 700 новых дошкольных мест. По итогам 2021 года доля школьников, обучающихся во вторую смену, сократилась на 3,2 процента – в одну смену обучаются 74 процента школьников», – сказала Наталья Комарова.
За год в автономном округе создано 53 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом не менее 8 тысяч детей ежегодно. К 59 оборудованным в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» мастерским профессиональных образовательных организаций региона добавится еще 15.
В Год науки и технологий, Год знаний Ханты-Мансийский автономный округ впервые в стране внедрил новую модель оценки результатов обучения школьников в 26 образовательных организациях. «Модель испытывается в трех муниципальных образованиях – Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, включает три предмета: математика, русский язык и обществознание. Впереди – расширение перечня с 3 до 5 предметов. Важно согласовать это решение с родителями, школьниками», – подчеркнула Наталья Комарова.
В ходе прямого эфира начальник отдела общего образования регионального департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая рассказала югорчанам о деятельности ситуационного центра управления отраслью образования.
По ее словам, в настоящее время в ситуационном центре в режиме реального времени пользователи, в числе которых педагоги, родители, учащиеся, руководители образовательных организаций, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, могут получить оперативную информацию по 102 показателям.
В частности, модуль общего образования представляет оперативные данные по количеству школ, программам обучения, наполняемости классов, численности детей, банк заданий открытого и закрытого типа для оценки качества образования, численный и качественный состав педагогических работников, их возрастной ценз, степень нагрузки на одного педагога, мониторинг средней зарплаты, портфолио учителя, показатели степени обученности и качества образования школьников.
Модуль дошкольного образования содержит количество дошкольных образовательных организаций, программы обучения, число детей, охваченных услугой дошкольного образования, наполняемость и специфику групп дошкольного образования, количественный и качественный состав педагогов, возрастной ценз и их нагрузку.
Модуль «Важные точки» включает в себя 49 показателей, по которым ведется системный контроль качества образования и сопровождения образовательного процесса: например: средний балл ЕГЭ, результативность участия в олимпиадах, конкурсах, занятость во внеурочное время, интеграция системы дополнительного и общего образования, интеграция цифровых ресурсов в основную образовательную программу, количество наглядного, лабораторного, цифрового оборудования из расчета на одного ребенка, количество учебников и учебно-методических комплектов и другие.
Модуль «Стратегическое планирование прогнозирование» позволяет обеспечить контроль потребности в образовательных местах обучения и необходимого материально-технического обеспечения детских садов и школ. Модуль «Национальный проект «Образование» позволяет оперативно оценить уровень достижения ключевых показателей каждым муниципалитетом по всем региональным проектам.
Таким образом, ситуационный центр позволил объединить все образовательные процессы на одном ресурсе, повысить открытость системы образования Югры, обеспечить передачу и получение данных из межведомственных систем здравоохранения, соцзащиты населения, органов загс, федеральных систем, обеспечивающих хранение и передачи данных о качественных и количественных показателях отрасли образования.
«Важно, чтобы каждый из этих модулей динамично работал в постоянном режиме», – нацелила Наталья Комарова.
В продолжение темы Года науки и технологий в ходе прямого эфира специалисты окружной клинической больницы Ханты-Мансийска рассказали участникам, что в феврале и мае 2021 года на базе медицинской организации были проведены две успешные операции по трансплантации сердца – пациентам 50 и 59 лет. В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением кардиолога, отмечается положительная динамика. Всего в листе ожидания на трансплантацию сердца состоят 18 человек, почек – 114 югорчан, печени – 16 человек.
Показатель удовлетворенности населения автономного округа высокотехнологичной медицинской помощью в течение последних 5 лет составляет не менее 95 процентов.
15 декабря открыл свои двери консультативно-диагностический блок Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, в ближайшее время начнется прием в пациентов в стационарные отделения.
Уникальное оснащение учреждения позволяет оказывать самые современные виды медицинской помощи новорожденным, в первую очередь, родившимся раньше срока, имеющим врожденные заболевания.
Центр призван оказывать многопрофильную помощь женщинам всех возрастов, беременным, роженицам и родильницам, детям до 5 лет с акцентом на первые 1 000 дней жизни.
Генетические технологии, применяемые в центре, позволяют прогнозировать развитие заболеваний, провести своевременную коррекцию. Так, в отделении репродуктивных технологий получит свое развитие предимплантационная диагностика, направленная на профилактику врожденных заболеваний, лечение которых сегодня не разработано.
Диагностическое оборудование, применяемое в учреждении, позволяет обследовать все категории пациентов.
Наряду с хирургической помощью получит свое развитие внутриутробная хирургия, хирургия с применением робототехники в сфере гинекологии. На базе центра будет функционировать центр гипотермии для профилактики неврологических нарушений у детей, перенесших асфиксию при родах, центр лечения ретинопатии недоношенных с применением лазеркоагуляции сетчатки.
«Югорчанам крайне важно, что специалисты освоили новые площадки, оборудование, готовы к работе», – отметила Наталья Комарова.
Директор медицинского института Сургутского государственного университета, профессор, доктор наук Людмила Коваленко рассказала участникам прямого эфира об итогах первого международного форума геномных и биомедицинских технологий «От рождения до активного долголетия», организаторами которого выступили правительство Югры, Сургутский государственный университет и фонд научно-технологического развития Югры.
В работе форума были зарегистрированы 777 слушателей, в качестве экспертов выступили ученые из Российской академии наук, общества регенеративной медицины, Российского общества медицинских генетиков и других значимых научных центров страны. На площадках форума были представлены доклады 89 отечественных специалистов и 17 международных специалистов из Казахстана, Китая, Катара, Австрии, Великобритании, Швейцарии, США.
Людмила Коваленко напомнила, что благодаря инициативе правительства автономного округа при поддержке педагогического сообщества в рамках движения «Будущее здесь» в Югре формируются генетические классы. На период зимних и весенних каникул намечена программа «Апгрейдер», нацеленная на вовлечение учащихся школ в мир биомедицины и генетики путем проведения семинаров, экспериментальных исследований, конкурсов научных работ.
В Сургутском государственном университете в рамках подготовки кадров высшей квалификации открыты ординатуры «Клиническая генетика», «Лабораторная генетика», аспирантуры «Молекулярная биология», «Генетика» с привлечением в образовательный процесс ученых из ведущих федеральных научных центров.
Заведующая лабораторией разработки методики метагеномного анализа для экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного недропользования Нина Филиппова отметила, что накануне экспертным советом по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова было принято решение о создании в Югре карбонового полигона на базе лабораторно-полевого стационара «Мухрино». Он одновременно станет частью исследовательской и мониторинговой сети Западно-Сибирского меридионального мегатрансекта Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Деятельность полигона охватит территорию от лесостепи до арктических тундр, что значительно расширит возможности обобщения и анализа получаемых на карбоновых полигонах данных.
В результате деятельности полигона будет получен уникальный массив данных о динамике потоков парниковых газов и тенденциях их изменений, выполнена оценка поглощения углерода лесными и болотными экосистемами, выявлены основные микроклиматические факторы, влияющие на динамику элементов углеродного баланса.
Полигон планируется использовать в том числе в качестве базы практической подготовки обучающихся как Югорского государственного университета, так и вузов-партнеров в области инструментальных измерений потоков парниковых газов, мониторинга климатических изменений, геоботанических исследований и других сферах деятельности.
Кроме того, в 2021 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» в Югорском государственном университете создана молодежная лаборатория «Лаборатория разработки методики метагеномного анализа для экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного недропользования».
Ожидается, что использование метагеномных анализов для оценки влияния недропользования на биоразнообразие экосистем позволит разработать методику экспресс-оценки нарушения территории и ее восстановления после проведенных работ по рекультивации. Также организация новой молодежной лаборатории повысит качество и результативность изучения состава и структуры биоразнообразия севера Западной Сибири, обеспечит применение имеющихся и полученных фундаментальных знаний в практических решениях по восстановлению природных экологических систем после промышленного воздействия.
«Предстоит огромная работа для использования всего массива данных при подсчете наносимого вреда углекислым газом. Этот опыт будет востребован на международном уровне», – оценила Наталья Комарова.
«В проводимой работе акценты поставлены именно на школьников. И для взрослых, и для наставников очень важно было узнать оценки детей, о том, что в нашем регионе для подрастающего поколения созданы возможности выбора, что они с этим справляются. Важно – наши воспитанники знают, как преодолеть все жизненные трудности», – подчеркнула губернатор в завершение прямого эфира.
Отметим, что видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», а также в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
По информации Департамента общественных и внешних связей