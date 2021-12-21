Идет голосование за фотоработы конкурса «Самобытная Россия»

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На сайте «Национальный акцент» идет интернет-голосование фотоконкурса «Самобытная Россия», который стартовал 13 декабря. Голосование продлится до 22:00 по мск времени 10 января 2022 года. Организаторы конкурса – Гильдия межэтнической журналистики, основная его цель – показать красоту культур и традиций народов нашей страны. Участниками могли стать все жители России. Фотографии на конкурс принимались в трех номинациях: «Люди», «Предметы» и «Пейзажи России!» с 1 октября по 12 декабря.
Как отмечают организаторы, по правилам конкурса отдавать свои голоса можно каждый день за неограниченное количество фотографий. Но многократное голосование за одного участника в течение суток с одного IP-адреса расценивается как накрутка. Баллы, полученные таким образом, будут удалены. Затем свою работу начнут члены жюри, их выбор, а также итоги интернет-голосования станут известны 11 января 2022 года. Имена победителей будут опубликованы в новостях конкурса и на сайте «Национальный акцент».
Отметим, что югорчанка Марина Табун также принимает участие в фотоконкурсе в номинации «Люди». Проголосовать за участницу и за другие понравившиеся фотографии можно на сайте конкурса https://concours.nazaccent.ru/samobit2021/voting/
Людмила Теткина