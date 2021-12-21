С января 2022 года ученики Ханты-Мансийской школы № 8 будут учиться в новом здании

- Русский
Заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства в режиме видеоконференцсвязи провела губернатор Югры Наталья Комарова
Участники заседания рассмотрели вопрос строительства объектов образования в Березовском районе и Ханты-Мансийске.
Глава региона Наталья Комарова напомнила, что в Березовском районе идет строительство образовательно - культурных центров в деревне Хулимсунт и селе Теги, реконструируется здание поселковой больницы под детский сад на 40 мест в поселке Няксимволь.
Образовательно-культурный центр со школой на 100 мест и зрительным залом на 100 мест в селе Теги готов на 98%. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 40 мест в поселке Няксимволь.
Глава Березовского района Павел Артеев рассказал, что реконструкция больницы под детский сад в поселке Няксимволь завершена, в настоящее время департамент образования оформляет лицензию на ведение образовательной деятельности.
«В январе 2022 года юные жители поселка пойдут в новый детский сад», - доложил глава района. Он также отметил, что завершается строительство образовательно-культурного комплекса в селе Теги. На объекте задействовано 12 специалистов. Объект обеспечен всеми ресурсами. В настоящее время завершаются отделочные работы после монтажа инженерных коммуникаций, работы в спортзале по укладке спортивного линолеума, облицовке ступеней лестничных маршей.
Помимо этого, участники совещания оценили ход строительства 2 очереди среднеобразовательной школы № 8 в Ханты-Мансийске. Школа строится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования».
«Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Объект готов на 100%. В настоящее время на объекте проводится общественная приемка,- доложил глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин. - В январе 600 школьников продолжат обучение в новом здании школы». Общая вместимость объекта увеличится на 600 ученических мест и составит 1200 школьников.
Далее участники заседания обсудили реализацию мероприятий, предусмотренных планом-графиком по защите прав граждан - участников долевого строительства в Югре.
Исполнительный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Югры Михаил Павлов отметил, что по поручению главы региона Натальи Комаровой департаментом строительства подготовлен проект дополнительного соглашения к трёхстороннему соглашению между инвестором, департаментом строительства Югры и администрацией города Сургута, который позволит Инвестору выполнить свои обязательства перед дольщиками и передать им квартиры.
«Проект направлен инвестору, администрации города Сургута, и будет подписан в ближайшие дни. Инвестор обещает все работы завершить до конца текущего года. В срок до 30 марта 2022 года застройщик передаст квартиры гражданам», - рассказал Михаил Попов.
Наталья Комарова отметила, что в каждом конкретном решении необходимо соблюдать законодательство, и ни в коем случае не нарушать права граждан.
«Необходимо обеспечить технологическое участие дольщиков в рассмотрение всех возникающих вопросов не только ЖК «Ривер Хаус», но и всех проблемных домов, включенных в план-график. Люди должны видеть, что все договоренности, которые достигнуты, реализуются», - нацелила участников штаба глава региона.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры