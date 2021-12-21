25 декабря пройдет Югорская новогодняя ёлка

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25 декабря пройдет Югорская новогодняя ёлка

В завершение 2021 года губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретится с участниками Югорской новогодней ёлки. Праздник состоится онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Югорская новогодняя ёлка состоится 25 декабря. Это ежегодное мероприятие для детей в возрасте до 13 лет, достигших успехов в образовании, спорте, культуре, детей-сирот, детей с инвалидностью, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Югорчан также поздравит Дед Мороза, пригласит на премьеру мюзикла «Новогоднее приключение на карамельной фабрике». Это авторский проект, результат работы большой команды. Более 100 человек из Ханты-Мансийска, Сургута, Санкт-Петербурга и Москвы трудились над созданием уникальной, масштабной театрализованной постановки. На сцене – ансамбль русской песни «Млада», театр танца «Смола», детский театр современной хореографии «Академия танца», ансамбль песни и студенты Югорского государственного университета.

Премьера мюзикла транслируется в официальной группе «Югра» в социальной сети «Вконтакте» 25 декабря в 12:00 часов.

admhmao.ru

Ср, 22/12/2021 - 15:35

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