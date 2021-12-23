Росгвардейский Дед Мороз специального назначения подарил новогоднее настроение маленьким югорчанам

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Росгвардейский Дед Мороз специального назначения подарил новогоднее настроение маленьким югорчанам

В рамках всероссийской ведомственной акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» сотрудники вневедомственной охраны территориального управления по ХМАО – Югре поздравили ребят из малообеспеченных и многодетных семей с наступающим Новым годом. 

В Лангепасе и Радужном представители ведомства вручили юным югорчанам долгожданные подарки, пожелав им счастья, успехов и удачи. 

«Новый год – один из самых волшебных праздников. С особым трепетом его ждут детишки, и для нас очень важно исполнить их самые сокровенные желания», – отметил начальник тероргана полковник полиции Евгений Симаков. 

В Урае сотрудники Росгвардии исполнили новогодние желания воспитанников городского центра молодежи и дополнительного образования, по новогодней традиции оставив под елкой мольберт, конструктор и сладкие подарки.  

Мероприятия всероссийского ведомственного новогоднего проекта «Дед Мороз специального назначения» продолжаются.

Артем Енов

Чт, 23/12/2021 - 10:16

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