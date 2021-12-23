Руслан Проводников получил благодарность от коллектива национальной школы искусств Берёзовского района

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Руслан Проводников получил благодарность от коллектива национальной школы искусств Берёзовского района

В адрес депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Проводникова поступило письмо со словами благодарности от преподавателей, учеников и родителей народного фольклорного коллектива «Оленьими тропами» национальной школы искусств села Саранпауль Берёзовского района. Об этом сообщает официальный сайт окружной Думы Югры.

На выделенные в третьем квартале 2021 года средства из фонда наказов регионального депутата Руслана Проводникова фольклорный коллектив «Оленьими тропами» принял участие в нескольких мероприятиях. Например, во Всероссийском фестивале-конкурсе «Возьмемся за руки, друзья», где дети заняли пять первых мест и два вторых в различных номинациях в городе Ханты-Мансийске. Коллектив также участвовал в прямом эфире гала-концерта «Фолк-карусель» в окружном центре и провел творческую встречу «Югорские мотивы» с югорской школой мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.

В ноябре-декабре 2021 года фольклорный коллектив принял участие в конкурсе-фестивале «Символы национальной культуры» в Москве (организаторы – Министерство культуры Российской Федерации и Российская академия музыки имени Гнесиных), по результатам которого дети заняли 2 место в номинации «Ансамбли», 2 и 3 места в номинации «Солисты».

«Благодаря Вам, Руслан Михайлович, мы достойно представили культуру коренных народов Севера автономного округа на региональном и федеральном уровнях, ученики школы приобрели ценный опыт публичных выступлений и перспективные возможности дальнейшей творческой деятельности. Благодаря Вам произошли яркие события в их детской жизни. Победы на конкурсах, дипломы и благодарности федерального уровня, статьи в газетах, телепередачи, незабываемые впечатления от поездок. Это успех, это мотивация и развитие наших детей!

Мы все глубоко признательны Вам, Руслан Михайлович, за высокое доверие, финансовую поддержку, а самое главное, за умение мотивировать детей, прививать стремление к победе, за любовь и добро, которые Вы передаете нашим детям при встрече!

Мы гордимся Вами. Рады, что смогли оправдать Ваше доверие!

Спасибо Вам большое от преподавателей, детей, родителей и от всего Берёзовского района!», – говорится в Благодарственном письме.

Официальный сайт Дума ХМАО-Югры

Чт, 23/12/2021 - 10:53

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