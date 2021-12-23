«Советским интернам» рассказали о важности вакцинации

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Советская районная больница продолжает заниматься профориентационной работой со школьниками. В рамках плана обучения волонтеров прошло теоретическое онлайн-занятие, посвященное вакцинопрофилактике. Волонтеры-школьники узнали, что такое вакцинация, кто изобрел вакцину, какие виды вакцин существуют и чем они отличаются друг от друга. Особое внимание было уделено вопросу вакцинации против гриппа и коронавируса.
Минздрав зарегистрировал вакцину для профилактики коронавирусной болезни для подростков в возрасте 12—17 лет. Дети младше 15 лет могут вакцинироваться только в том случае, если родители подпишут информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, то есть на вакцинацию. Подростки старше 15 лет могут сделать прививку самостоятельно, без согласия родителей.
«Сегодня мы постарались донести до ребят в легкой и доступной форме информацию о важности и необходимости вакцинации. Пандемия коронавируса — далеко не первая сильная эпидемия в истории человечества. И тем не менее, сейчас многие смертоносные болезни больше не представляют опасности для людей благодаря прививкам и массовой вакцинации. Ожидаемо, что вопрос, связанный с распространением мифов о вакцинации против коронавирусной инфекции, стал самым обсуждаемым на занятии. При этом отмечу, что большинство мифов рождается от неосведомлённости и страха перед неизвестным», — комментирует фельдшер кабинета вакцинопрофилактики Анна Лупоносова.