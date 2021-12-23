В Нягани для лиц старше 60 лет открыт дополнительный пункт иммунизации против COVID-19

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Кабинет вакцинации расположен на базе Няганского комплексного центра социального обслуживания населения с кратковременным пребыванием граждан. Вакцинация будет проходить по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00 часов. Полный цикл иммунизации завершили более 25600 няганцев. Первым компонентом препарата привито 28260 человек. Ревакцинировано более 1740 горожан.
Пройти вакцинацию/ревакцинацию можно как по предварительной записи, так и напрямую обратившись в процедурные кабинеты, функционирующие в «головном» здании и во всех филиалах БУ «Няганская городская поликлиника». Преимущественно вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). «Вакцинация в учреждении проводится тремя вакцинами: «Ковикак», «ГамКовидВак», «ЭпиВак». Для ревакцинации и вакцинации переболевших -в наличии «Спутник Лайт». Пациентам, желающим вакцинироваться каким-либо определенным препаратом, мы предлагаем предварительную запись», - отмечает Алена Шульга, заведующая отделением профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».