Югорчанка стала «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии»

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Югорчанка стала «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии»
фото ugra-news.ruфото ugra-news.ru
фото ugra-news.ru

Студентка Югорского госуниверситета Светлана Еприна получила самую большую поддержку от болельщиков и поклонников таланта, и была удостоена титула «Мисс зрительских симпатий» IX Международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021».

По словам председателя жюри – певицы, посла доброй воли Веры Кондратьевой все девушки были прекрасны и все же пришлось выбрать лучшую из лучших.

Снежана Родимова, которая выступала под сценическим псевдонимом Урей Аралай получила ленту «Мисс стиль», Нелли Зайдулина – титул «Мисс очарование», «Мисс творчество» стала Ксения Богданова, «Мисс медиа» – Диана Андреева, Юлия Косолапова увозит домой звание «Мисс креатив», «Хранительница традиций» – Масне Вануйто, Анна Гурина стала «Мисс артистичность», вице-мисс конкурса стала Анастасия Шкондина.

Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021 стала Ксения Богданова из небольшого Удмуртского городка Глазов. Ксения – будущий учитель английского и удмурдского языка. Конкурсантку ласково прозвали «девочка-соломка», за ее мастер-класс «Изделия из соломки» и изысканные золотосоломенные украшения, сделанные своими руками, даже в испытании «Путешествие по Финно-Угрии» Ксения представила национальную игру с лаптем, сплетенным из соломы.

– Самый первый человек, которому я сейчас позвоню будем моя мама. Она очень волнуется за меня, и будет рада моей победе, – сказала победительница конкурса после награждения. – Мне сказали, что ректор уже знает о победе, группа поддержки ей сообщила еще во время церемонии награждения. Я думаю, что привезу в город Глазов настоящий праздник. Мы – университет и город давно ждали этой победы.

ugra-news.ru

 

фото ugra-news.ruфото ugra-news.ru
фото ugra-news.ru
фото ugra-news.ruфото ugra-news.ru
фото ugra-news.ru
Чт, 23/12/2021 - 12:04

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