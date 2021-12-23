Журналисты Югры рассказали, какие вопросы зададут президенту

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В числе журналистов, участвующих в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина – югорчане. Встречу с главой государства они ждут с нетерпением и хотят задать ему вопросы, которые актуальны как для страны, так и для нашего региона.
Одним из представителей СМИ станет сотрудница газеты «Новости Югры» Лолита Гальт. Сейчас она в Москве готовится к пресс-конференции.
«Волнительно. Очень хочется, чтобы мой вопрос прозвучал. Интересны три темы: креативные индустрии, нефтяная сфера и фенольное жилье», – уточнила журналист окружной газеты.
Для того, чтобы оказаться в числе тех, кто сегодня встретится с Путиным, Лолите пришлось сдать три ПЦР-теста, так как сообщается – меры безопасности из-за пандемии коронавируса на пресс-конференции будут беспрецедентными. Организаторы уже подготовили зал, расположив кресла всех участников на расстоянии 1,5 метра. У всех журналистов на входе измерят температуру. Также в помещении установили несколько очистителей воздуха.
В этом году из-за пандемии участниками встречи президента с представителями СМИ стали чуть более 500 человек. Каждый из них постарается привлечь внимание главы государства или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который традиционно руководит мероприятием. Сделать это можно несколькими способами – нарядом, голосом или табличками. Например, представитель телеканала «Югра» Алексей Шабанов собирается привлечь внимание Путина плакатом, где отразит тему своего вопроса.
«Ни для кого не секрет, что в округе много месторождений, которые находятся в поздних стадиях разработки. Нефтяникам нужна поддержка, тем более что они вносят большой вклад в бюджет округа. Я буду спрашивать о налоговых вычетах в нефтянке», – пояснил Алексей Шабанов.
Напомним, пресс-конференция Путина состоится сегодня в 14:00.
АУ «ОТРК «Югра»