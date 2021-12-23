Югорчанам досрочно выплатят федеральные пособия по уходу за детьми до полутора лет за декабрь месяц

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Такое решение принято в связи с предстоящими длительными новогодними и рождественскими выходными. Отделение Фонда социального страхования РФ уже приступило к осуществлению выплат. Жители региона получат их до конца месяца. Сроки выплаты пособия за январь не меняются – поступление средств следует ожидать в штатном режиме с 1 по 15 февраля 2022 года.
Есть несколько важных моментов, которые позволят получить пособие в срок. Так, если у работника поменялась фамилия, реквизиты, истек срок действия банковской карты для начисления, работодателю необходимо оперативно направить новые сведения в отделение ФСС. Кроме того, во избежание случаев переплат следует своевременно проинформировать отделение Фонда о прекращении права работника на получение пособие. Работодатель несет ответственность за непредставление или несвоевременное сведений, влияющих на право получения пособия застрахованным лицом. Излишне перечисленные средства подлежат возмещению за счет организации, где трудится работник.
Отметим, с начала года на этот вид выплаты по обязательному социальному страхованию направлено 2,8 млрд рублей. Всего в региональном отделении Фонда соцстрахования РФ зарегистрировано более 15 тыс. получателей ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Это официально трудоустроенные граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Информация регионального отделения Фонда
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре