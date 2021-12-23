Состоялось пятое заседание окружной Думы

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23 декабря в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание окружной Думы, на котором депутаты рассмотрели 30 вопросов.
Так, в ходе заседания был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
– Закон определяет единую политику на территории автономного округа в данной сфере, – пояснил председатель окружной Думы Борис Хохряков. – И формирует комплексный подход к выстраиванию системы работы по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пребыванию их в безопасной обстановке и естественному вытрезвлению, поскольку в настоящее время данные полномочия в Югре не определены.
На реализацию закона из средств бюджета Югры ежегодно дополнительно будет выделяться 21,7 млн. рублей. Прогнозная пропускная способность специализированных организаций – 10 950 человек. Как пояснила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, планируется, что три таких государственных учреждения начнут действовать в больших городах – Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск в комплексах социального обслуживания населения.
Депутаты внесли изменения в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Доходы бюджета автономного округа на 2021 год увеличены на 13,7 млрд. рублей. С учетом изменений уточненный план по доходам бюджета Югры на 2021 год в целом составил 263,2 млрд. рублей.
Расходы бюджета на 2021 год уменьшаются на 3,3 млрд. рублей. С учетом изменений уточненный план по расходам бюджета автономного округа на 2021 год составил 283,3 млрд. рублей. В результате корректировки доходов и расходов дефицит бюджета автономного округа уменьшился на 17 млрд. рублей.
Также был рассмотрен закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Данный законопроект разработан в соответствии с поручением Губернатора автономного округа.
Закон будет работать до 31 декабря 2026 года аналогично федеральному законодательству о Материнском капитале. С 1 января 2021 года вводится новая категория получателей Югорского семейного капитала – мужчин, при рождении третьего ребенка или последующих детей супругой, имеющей вид на жительство в Российской Федерации или не имеющей гражданства Российской Федерации.
В целях стимулирования рождаемости в Югре окружной Думой внесены изменения в закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Вводится единовременная выплата в размере 15 000 рублей женщинам при рождении первого ребенка в возрасте до 35 лет включительно, имеющим место жительства в автономном округе, зарегистрировавшим рождение ребенка в государственных органах записи актов гражданского состояния на территории Югры. При одновременном рождении двух и более детей единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка.
Также определяются случаи получения аналогичной меры поддержки отцом ребенка (смерть матери, ограничение ее дееспособности, лишение родительских прав в отношении ребенка и другие).
Устанавливается, что право женщины (отца ребенка) на указанную единовременную выплату предоставляется одновременно с подарком «Расту в Югре».
Парламентарии внесли изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
– Проект закона разработан для расширения категорий обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки в виде двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации, – пояснил Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
В настоящее время в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях в отдельных случаях двухразовое питание предоставляется лицам с инвалидностью, имеющим статус детей-инвалидов.
В целях расширения охвата мерами социальной поддержки лиц, имеющих проблемы со здоровьем и обучающихся в государственных и частных организациях профессионального образования и по разным образовательным программам, не только расширяются возможности получения указанной меры социальной поддержки для детей-инвалидов, но и вводятся новые категории обучающихся, имеющих право на ее получение – инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
Директор департамента образования и молодёжной политики Югры Алексей Дренин рассказал, что в настоящее время в школах Югры за счёт средств бюджета округа горячим питанием в образовательных организациях обеспечены две категории обучающихся – это дети 1-11 классов, относящихся к льготным категориям, обеспечены двухразовым горячим питанием.
– И когда эти дети уходят на дистанционный формат обучения, у нас есть возможность и мы ею пользуемся, выплачиваем компенсацию семьям, когда дети не получают эту услугу в школе. Есть вторая категория – это учащиеся 1-4 классов. Они обеспечены одноразовым горячим питанием в общеобразовательных организациях. Эта категория обеспечивается питанием на условиях софинансирования, - здесь федеральные и окружные средства. И субсидия эта целевая на организацию горячего питания. И, к сожалению, здесь нет правовых основ и возможности выплачивать компенсацию в случае, если дети ушли на дистанционную форму обучения. Отсюда и остаточные средства, в том числе и федеральные, а это порядка 90 млн рублей. Другой возможности законодательно не предусмотрено. У нас в динамическом равновесии в первом полугодии на дистанционном обучении находилось от 4 до 10 тысяч школьников. Отсюда и неисполнение по этим средствам, – сообщил Алексей Дренин.
Также в ходе заседания был рассмотрен проект постановления «О проекте плана работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год». Данный проект будет направлен губернатору, Правительству Югры, а также в муниципальные образования региона. Окончательный документ будет принят на очередном заседании в 2022 году.
Людмила Теткина