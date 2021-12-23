Журналисты Югры вспомнили, как проходили пресс-конференции Президента

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Ни одна пресс-конференция Президента России не обходится без участия журналистов Югры. В этот раз представители нескольких СМИ региона получили возможность задать вопрос первому лицу государства.
Также своими воспоминаниями о событии поделились журналисты, которые участвовали в подобных пресс-конференциях в разные годы.
«Самое главное впечатление от пресс-конференции Владимира Путина – сильная энергетика от Президента. Она чувствовалась даже на расстоянии 30-40 метров», - рассказал журналист Никита Филиппов, который в 2007 году побывал на мероприятии в Кремле.
«Я первый год работал по специальности после получения диплома, видимо проявил себя, потому что руководство редакции решило послать к Владимиру Владимировичу именно меня. Помню коллег с яркими плакатами, серьезные меры безопасности и несколько шуток от Президента», - рассказывает журналист.
По его словам, тогда только зарождался тренд, чтобы разными способами – от плакатов до костюмов - привлекать внимание Президента, поэтому югорчанин просто скромно поднимал руку, но до него очередь не дошла. «Мой вопрос тогда касался добычи трудноизвлекаемой нефти в округе», - вспоминает Никита.
Журналистка из Сургута Анна Серикова несколько раз была на главной пресс-конференции года. «Однажды я приехала в национальном костюме ханты, чем произвела настоящий фурор среди коллег. До мероприятия сразу несколько крупных изданий решили взять у меня интервью. Среди них – 1 канал, «Россия», представители СМИ Германии и Китая», - рассказывает Анна.
А в 2017 году югорчанам удалось задать вопрос главе государства. Корреспондент телевидения Нижневартовского района Наталья Меньщикова поинтересовалась, можно ли району, который в следующем году будут праздновать свое 95-летие, присвоить статус «трудовой» территории.
Напомним, аккредитацию на пресс-конференцию 23 декабря получили съемочные группы телеканалов «Югра», «Мегаполис» и «СургутИнформТВ», корреспонденты газеты «Новости Югры» и интернет-издания NEFT. Прямая трансляция начнется 23 декабря в 12:00 по московскому времени.
Традиционный хронометраж пресс-конференций – около четырех часов.
АУ «ОТРК «Югра»