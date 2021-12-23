Президент России Владимир Путин выступил против преследования противников вакцинации

  • Русский
Президент России Владимир Путин выступил против преследования противников вакцинации

Владимир Путин назвал целевым уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу показатель «под 80%». По мнению главы государства, не исключено, что этот показатель будет достигнут в первой половине следующего года. Сейчас же, по словам президента, коллективный иммунитет в России достиг 59,4%, что недостаточно.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.

 «Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал Путин.

Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.

 

Чт, 23/12/2021 - 16:12

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.