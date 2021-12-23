Президент России Владимир Путин выступил против преследования противников вакцинации

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Владимир Путин назвал целевым уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу показатель «под 80%». По мнению главы государства, не исключено, что этот показатель будет достигнут в первой половине следующего года. Сейчас же, по словам президента, коллективный иммунитет в России достиг 59,4%, что недостаточно.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал Путин.
Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.