Член Общественной палаты Югры оценил пресс-конференцию Владимира Путина

- Русский
22 декабря состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая длилась 4 часа. За это время президент ответил на 55 вопросов, значительная часть которых касалась темы пандемии, вакцинации населения, социального-экономического развития страны.
Как пишет ugra-news.ru, председатель Межкомиссионной рабочей группы по этике, регламенту и наградам Общественной палаты Югры Алексей Редькин отметил, что пресс-конференция Владимира Путина была объёмной и интересной, президент не столько подвел итоги уходящего года, сколько рассказал, в каком направлении страна будет двигаться дальше.
Среди серьезных вопросов общественник отметил тему продолжения программы сноса аварийного жилья, которая была запущена в 2017 году. Работа в этом направлении должна продолжаться, и президент уверил, что программа будет продлена.
«Ещё был хороший вопрос про статус иноагентов. Президент ответил, что это люди, которые разваливают страну изнутри. В этом я с ним полностью согласен, как и в том, что Россию победить невозможно, её можно только развалить изнутри. Большое количество людей, в том числе НКО, к сожалению, работают против интересов нашей страны. Надеюсь, что подобная деятельность будет пресечена, потому что опыт соседних стран показывает, что подобные действия ничего хорошего за собой не несут», — отметил Алексей Редькин.