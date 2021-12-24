Готовится к выходу книга о самой древней в Югре крепости каменного века

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Готовится к выходу книга о самой древней в Югре крепости каменного века

АНО «Институт археологии Севера» готовит к выходу в свет монографию о памятнике Каюковской культуры эпохи раннего неолита — Каюково 2, расположенном в верховьях реки Большой Салым в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского округа — Югры. Это одно из наиболее известных ранненеолитических укрепленных поселений севера Западной Сибири. Его возраст насчитывает 8 тысяч лет.

В книгу войдет самая актуальная на сегодняшний день информация, собранная учеными при изучении этого объекта археологии.

Раскопки поселения Каюково 2 ведутся уже более двух десятилетий.

Для Каюково 2 характерна керамическая посуда специфической формы, в том числе с плоским дном и сложной орнаментацией, оригинальный комплекс каменного инвентаря, а главная его особенность — сложная архитектура.

Это древо-земляное сооружение с крестообразной планировкой, строения которого соединены лабиринтами коридоров и окружены стеной. Ранее считалось, что древним обществам северных охотников и собирателей строительство укреплений со сложной архитектурой не свойственно. В мире таких сооружений известно немного, и все они построены из камня.

Югорские археологи пришли к выводу, что этот оборонительно-жилой комплекс – самое древнее укрепление Югры. Время функционирования городища — начало - первая половина VI тыс. до н. э.

Книга познакомит читателей с историей археологического изучения Каюково 2, архитектурой и планировочной структурой поселения, результатами археологического исследования объекта, найденным вещевым комплексом и хронологией памятника на основе радиоуглеродных исследований.

Отдельная глава будет посвящена описанию и итогам уникального научного эксперимента: воссозданию по технологиям зодчих каменного века одного из жилищ Каюково 2 и фрагмента оборонительной стены.

Авторы: О. В. Кардаш, Х. Пицонка, В. В. Гаевская, Н. М. Чаиркина

Материалы о памятнике

Пунси

Археологический эксперимент (видео)

Пт, 24/12/2021 - 11:37

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