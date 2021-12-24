В окружной столице прошла встреча с экспертами Международного проектного семинара

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В Ханты-Мансийске 22 декабря состоялась встреча экспертов Международного проектного семинара «Финно-угорский вектор к креативной экономике. TRAVEL-журналистика» с представителями окружных департаментов, научными сотрудниками Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, журналистами Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
В ходе встречи экспертам международного семинара рассказали о проектной деятельности Обско-угорского института прикладных исследований и разработок и Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории и этнологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, к.и.н. Татьяна Волдина отметила, в конце ноября 2021 года научное учреждение автономного округа отметило 30-летие. За это время институт не раз менял название, в этом учреждении работали и продолжают работать выдающиеся научные деятели, которые внесли и вносят большой вклад в сохранение языка и культуры коренных малочисленных народов Севера.
Врио директора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина познакомила экспертов с проектной деятельностью редакции. Сегодня творческие сотрудники не только выпускают газеты на хантыйском, мансийском языках, но и активно участвуют в проектной деятельности. Объединенная редакция национальных газет является учредителем Интернет-издания «Ханты Манси Мир». Так, в 2021 году редакцией реализован социально-значимый проект «Мир олупса» («Жизнь людей»), в рамках которого журналисты писали новости на русском, хантыйском и мансийском языках в сетевом издании «Ханты Манси Мир». Проект реализован на средства субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Юный корреспондент» – это ещё один проект, который ведут журналисты редакции. В 2021 году в рамках реализации проекта были организованы обучающие семинары для детей в селе Казыме Белоярского района и в деревне Хулимсунте Берёзовского района.
Детские конкурсы на языках коренных народов Югры – ещё одно направление работы журналистов. Так, в 2021 году совместно с Департаментом общественных и внешних связей Югры, телерадиокомпанией «Югра» провели творческий конкурс «История родовых поселений» на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о малых поселениях Югры.
Кроме этого, Галина Кондина рассказала, что журналисты ежедневно ведут работу по увеличению количества подписчиков в социальных сетях, в настоящее время в общей сложности это около 4 тысяч пользователей.
В свою очередь директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова отметила, что носителей языка становится все меньше, и в этом смысле работа национальной редакции и института очень важна.
– Эта работа важна с точки зрения «коренные – коренным», но она ещё более важна с точки зрения «коренные – некоренным», но тем, кто готов заниматься этими вопросами, их продвижением и в науке, и в культуре и в креативной индустрии. Важна с точки зрения привлечения молодых людей, тех, с которыми мы работали эти два дня, с тем, чтобы они увлеклись языком, культурой и традициями, занимались популяризацией всего этого. И чтобы представители коренных народов не отходили от культуры, языка и традиций, чтобы были носителями и были готовы приходить и работать в этой сфере. А сфера очень важна и интересна, – отметила Елена Шумакова.
Напомним, двухдневный международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике. Travel-журналистика» проходил 21-22 декабря. Его участники обсудили самый широкий перечень вопросов, в числе которых – новые форматы путешествий, инструменты развития территорий, этническая мода, журналистские инновации нового времени и многие другие.
Людмила Теткина