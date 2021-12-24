Сельские школы Югры отвечают современным требованиям

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Комментируя большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, заместитель директора департамента образования Югры Инна Святченко отметила, что в сельских территориях Ханты-Мансийского автономного округа все общеобразовательные организации соответствуют требованиям федерального государственного образовательного процесса.
Вопрос о влиянии интернета на детей задали главе государства на большой пресс-конференции.
«Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, в сельские школы должны выйти. На это предусмотрено 24 млрд рублей», – сказал Владимир Путин.
Так же по его словам, главное — создавать полезный интернет-контент и внедрять такие образовательные технологии, чтобы виртуальная жизнь не заменяла реальную.
По данным Минпросвещения, все школы в России уже подключены к высокоскоростному интернету, и продолжается работа по модернизации инфраструктуры школ, особенно сельских учебных заведений.
Далее Инна Святченко подчеркнула, что в 53 сельских школах Югры открыты центры «Точка Роста», которые позволили создать равные условия для юных жителей отдаленных сельских поселениях для изучения физики, химии, биологии, технологии, информатики на высокооснащенных рабочих местах. Наличие высокоскоростного интернета позволяет школам расширить границы и путем сетевого взаимодействия привлечь ведущих педагогов региона к ведению программ углубленного изучения отдельных предметов. Наличие пищеблоков, хорошее инженерно -технологическое обеспечение школьных зданий, библиотечные центры, оснащённые кабинеты позволяют создать условия для создания школы полного дня и обеспечить высокий уровень подготовки детей к государственной итоговой аттестации.
Напомним, накануне прошла большая пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой он ответил на 55 вопросов представителей СМИ.
По информации АУ «ОТРК «Югра»