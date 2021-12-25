Владимир Меров стал победителем Всероссийского мастер-класса учителей родного языка в номинации «Учитель – мастер»

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Владимир Меров стал победителем Всероссийского мастер-класса учителей родного языка в номинации «Учитель – мастер»

Педагог дополнительного образования «Детского этнокультурно-образовательного центра» города Ханты-Мансийска Владимир Меров стал победителем Всероссийского мастер-класса учителей родного языка в номинации «Учитель – мастер».

21-22 декабря 2021 года в Федеральном институте развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялся XV Всероссийский мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка – 2021 в виде международной научной конференции.

Организаторами выступили Научно-исследовательский центр национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС совместно с Ассоциацией учителей родного, в том числе русского, языка. Конкурс проводится в 14 -й раз.

Всероссийский мастер-класс 2021 проводился на конкурсной основе в три этапа.

Первый этап проходил с сентября по ноябрь, в этот период осуществлялся сбор заявок в режиме онлайн. Второй этап – с ноября по декабрь, в эти сроки продолжался сбор заявок в режиме онлайн, а также началась работа жюри конкурса. Третий этап – очный, конец декабря, включает торжественное награждение победителей.

Конкурс проводился по двум направлениям:

«Конкурс методических разработок учителей родных языков, включая русский»

«Конкурс творчества учащихся на родных языках, включая русский».

Очный этап Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка проходил в двух форматах: очном и дистанционном (с подключением участников через онлайн-платформу). К очному участию в мероприятии были приглашены 40 педагогов.

В первой части мероприятия каждый из участников выступил с десятиминутным сообщением о своих методических приёмах на уроках преподавания родного языка, о методике преподавания языков народов России в статусе родных языков с опорой на знания, полученные при изучении русского языка, методике преподавания русского языка в статусе родного, а также о формировании общероссийской гражданской идентичности с опорой на этническую. Педагоги участвовали в мероприятии в национальном костюме.

Вторая часть мероприятия – «Территория дискуссий: этнокультурная направленность в школьном образовании» – была посвящена обсуждению реализации языковой образовательной политики в условиях нового ФГОС. Участники рассказали о языковой ситуации в своем субъекте и о возникающих сложностях в процессе преподавания и изучения языков народов России.

К дистанционному участию во второй части ВМК-2021 приглашались представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, научно-педагогическая общественность, эксперты, СМИ, а также все педагоги, участвовавшие в заочном этапе конкурса.

В завершение состоялось торжественное награждение победителей, вручение призов, сертификатов и памятных подарков всем присутствующим участникам Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка.

Новость подготовила: Ирина Самсонова

Сб, 25/12/2021 - 20:41

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