Офицер СОБР Росгвардии провел встречу со студентами-юристами в Югре

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Офицер СОБР Росгвардии провел встречу со студентами-юристами в Югре

Командир СОБР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Эдуард Бороздин совместно с председателем Правления местной общественной организации ветеранов военной службы г. Сургута подполковником запаса Александром Сусидко провел познавательную встречу со студентами кафедры правохранительной деятельности Сургутского института экономики, управления и права.

Мероприятие состоялось в музее общественной организации ветеранов военной службы г. Сургута. Офицер Росгвардии рассказал ребятам о службе в специальном отряде быстрого реагирования, а также критериях отбора в элитное подразделение. Кроме этого, полковник полиции Эдуард Бороздин поделился с ребятами малоизвестными страницами подвигов героев-правоохранителей, с которыми ему удалось служить в Северо-Кавказском регионе в составе СОБР. Молодые люди узнали о кавалерах   ордена Мужества Викторе Балуеве, Викторе Тимофееве, Герое России Тимуре Мухутдинове.

«Встречи представителей территориального Управления Росгвардии со студентами вузов направлены на воспитание патриотического сознания,   чувства верности своему Отечеству, а также готовности, в случае необходимости, стать на его защиту», - отметил начальник территориального ведомства полковник полиции Евгений Симаков.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Вс, 26/12/2021 - 11:00

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