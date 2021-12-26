Офицер СОБР Росгвардии провел встречу со студентами-юристами в Югре

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Командир СОБР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Эдуард Бороздин совместно с председателем Правления местной общественной организации ветеранов военной службы г. Сургута подполковником запаса Александром Сусидко провел познавательную встречу со студентами кафедры правохранительной деятельности Сургутского института экономики, управления и права.
Мероприятие состоялось в музее общественной организации ветеранов военной службы г. Сургута. Офицер Росгвардии рассказал ребятам о службе в специальном отряде быстрого реагирования, а также критериях отбора в элитное подразделение. Кроме этого, полковник полиции Эдуард Бороздин поделился с ребятами малоизвестными страницами подвигов героев-правоохранителей, с которыми ему удалось служить в Северо-Кавказском регионе в составе СОБР. Молодые люди узнали о кавалерах ордена Мужества Викторе Балуеве, Викторе Тимофееве, Герое России Тимуре Мухутдинове.
«Встречи представителей территориального Управления Росгвардии со студентами вузов направлены на воспитание патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также готовности, в случае необходимости, стать на его защиту», - отметил начальник территориального ведомства полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре