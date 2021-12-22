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22 декабря 2021 года в Берёзовском районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие «Горжусь тобой, мой край!», посвященное образованию Берёзовского района. Жителей района поздравил глава Павел Артеев и вручил награды. Подарком для жителей и гостей посёлка стал концерт, на котором прозвучали творческие номера групп «Полель» (руководитель: А.В. Колганова ), «К истокам» ( руководитель: М.А. Табун ), «Казачья песня» ( руководитель: И.А. Архипов ) и преподаватели и учащиеся Школы искусств.
День рождения Берёзовского района – это праздник тех, чьим трудом он создавался, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
Продолжается связь поколений, не иссякает наследие, оставленное нам предками. Динамично развивается культура, бережно хранятся национальные традиции и обычаи народов Севера. Эти годы стали периодом экономического, социального, развития нашего Берёзовского района. Многое было сделано, но ещё больше предстоит сделать.
Главное, о чём надо помнить - что в основе всех достижений - люди. Именно жители и труженики являются главным богатством района и залогом его развития. Достигнутые результаты – подтверждение тому, что все вместе мы большая созидательная сила. Нас объединяет забота о родном районе, желание и стремление благоустроить его, сделать неповторимым и привлекательным.
Марина Табун