В Берёзово регулируют численность волков

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Сегодня, 27 декабря 2021 года, в ходе проведения превентивных мероприятий, направленных на недопущения нападения дикого животного (волка) на население пгт. Березово, дикое животное изъято из среды обитания. Управление гражданской защиты населения выражает благодарность всем привлеченным волонтерам. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте администрации Берёзовского района.
В поселке Берёзово с начала декабря местных жителей беспокоят волки. В социальных сетях и мессенджерах люди сообщают о том, что лесные хищники загрызли несколько домашних собак.
Как сообщает ОТРК «Югра», волков видят в разных районах поселка. Как рассказали в администрации района, Природнадзор уже проводит мероприятия по регулированию численности диких животных. Охотникам выданы несколько разрешений на отстрел хищника.
«Управление гражданской защиты населения информирует, что в границах поселка Березово зафиксировано нападение волка на собаку. Администрацией муниципалитета совместно с ОМВД России по Березовскому району, инженером департамента недропользования и природных ресурсов Югры на территории райцентра проводятся превентивные мероприятия, направленные на регулирование численности диких животных», — сообщили в мэрии.
Местным жителям посоветовали в случае обнаружения дикого животного на приусадебных участках, во дворах многоквартирных домов незамедлительно передать информацию по единому номеру 112.
Напомним, в ноябре в результате мероприятий по регулированию численность волков был ликвидирован один из хищников, почти месяц выходивших в городское поселение Зеленоборск Советского района.