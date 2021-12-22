В Югре из-за непогоды закрыли зимнюю автодорогу Сергино - посёлок Андра

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В Югре из-за сильной метели временно перекрыли одну из ледовых переправ. Речь идёт о переправе через Обь в районе посёлка Андра, об этом сообщает окружная телерадиокомпания «Югра». Дорожная служба закрыла для движения всех видов транспорта зимнюю автодорогу посёлок Сергино - посёлок Андра.
Движение здесь откроют вновь, как только позволит погода, а полотно зимника и переправу приведут в нормативное состояние. Водителей просят пока воздержаться от движения по этому направлению.
ТВ "Югра"