В Югре из-за непогоды закрыли зимнюю автодорогу Сергино - посёлок Андра

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В Югре из-за непогоды закрыли зимнюю автодорогу Сергино - посёлок Андра

В Югре из-за сильной метели временно перекрыли одну из ледовых переправ. Речь идёт о переправе через Обь в районе посёлка Андра, об этом сообщает окружная телерадиокомпания «Югра». Дорожная служба закрыла для движения всех видов транспорта зимнюю автодорогу посёлок Сергино - посёлок Андра.

Движение здесь откроют вновь, как только позволит погода, а полотно зимника и переправу приведут в нормативное состояние. Водителей просят пока воздержаться от движения по этому направлению.

ТВ "Югра"

Пнд, 27/12/2021 - 15:40

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