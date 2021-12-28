Мария Кузьминична, поздравляем Вас с юбилеем!

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28 декабря 85-летний юбилей отмечает Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Заслуженный работник культуры РСФСР, «Легенда журналистики Югры», первая хантыйская поэтесса, обладатель множества наград Мария Кузьминична Волдина.
Мария Кузьминична внесла весомый вклад в изучение и пропаганду хантыйского языка и культуры. Она является одним из авторов учебника по хантыйскому языку для педучилищ, её литературные произведения вошли в школьные учебники по хантыйскому языку. Мария Вагатова (Волдина) – автор многочисленных песен и танцев, вошедших в репертуар самодеятельных художественных коллективов, её произведения можно услышать на школьных вечерах и в детских садах.
Она – основатель первого семейного фольклорно-этнографического народного ансамбля «Ешак най», фольклорной школы, передач по изучению хантыйского языка на телестудии «Югорика», телерадиокомпании «Югра».
Родилась легендарная югорчанка 28 декабря 1936 года на реке Куръёх, недалеко от деревни Юильска Берёзовского (ныне Белоярского) района Ханты-Мансийского автономного округа в семье оленеводов Кузьмы Николаевича и Варвары Ивановны Вагатовых.
Мария Кузьминична окончила Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище (1955) и педагогический факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена (1971). Её трудовая деятельность началась в Казымской восьмилетней школе в качестве учителя начальных классов, заведующего Казымским интернатом (1955-1968). С 1968 года преподавала в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище.
В 1971 году была направлена на работу в редакцию окружной газеты «Ленин пант хуват»-«Ханты ясанг». Через три года стала редактором этого издания, в последующем, главным редактором национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», где проработала до ухода на заслуженный отдых.
За три десятилетия журналистской деятельности Мария Кузьминична побывала во всех уголках Югорской земли, общалась с представителями самых различных профессий. Поэтому её журналистские статьи – это своеобразная летопись событий нашего края. Она – член Союза журналистов СССР с 1973 года, в настоящее время член Союза журналистов Российской Федерации, член Союза писателей России.
Выросшая в традиционной среде, Мария Кузьминична в совершенстве владеет всеми нюансами хантыйского образного языка, что отражается в её литературной деятельности. М. Вагатова – автор многих художественных произведений, которые переведены на различные языки.
Мария Кузьминична – активный общественный деятель, она являлась депутатом окружного, районных и сельских Советов, была на партийной работе. Она внесла весомый вклад в общественное движение финно-угорских народов. После ухода на пенсию её общественная работа не прекращается, многие годы она входила в состав членов Совета старейшин, возглавляла Совет ветеранов при депутатской Ассамблее коренных малочисленных народов Севера Думы округа, принимала активное участие во многих мероприятиях.
М.К. Волдина пользуется заслуженным авторитетом в округе, её труд получил признание в России и за рубежом. М.К. Волдина – обладатель более двухсот почётных грамот, дипломов от органов власти и различных организаций.
Нам, коллективу Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», приятно осознавать, что мы причастны к делу её жизни и с особым чувством благодарности хотим поздравить нашу землячку с её замечательным юбилеем! Желаем ей крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, наполненных пламенем творческого вдохновения!
Всех благ Вам, Мария Кузьминична!
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»